Bloqueig absolut: la UE fracassa en l'intent de pactar el nou pressupost

Durant unes vint-i-vuit hores s'han vist del dret i del revés, de nit i de dia, per parelles, trios i grups diversos, però els vint-i-set líders de la Unió Europea no han aconseguit desencallar les negociacions per al pressupost de la UE per al període 2021-2027. Hi ha dues posicions molt enrocades: els partidaris de retallar fons agrícoles i de cohesió i no passar d'un 1% de PIB de la UE, contra els que defensen que s'ha d'aconseguir arribar a un 1,3% del PIB i, sobretot, no castigar l'agricultura. I d'aquí no es mouen, l'intent per pactar el primer pressupost europeu sense el Regne Unit ha fracassat.

"Estic disposada a quedar-me tot el cap de setmana, però no crec que poguem arribar a un acord", augurava al matí la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que forma part justament del grup dels quatre països (Països Baixos, Dinamarca, Suècia i Àustria) autoanomenats frugals que es neguen a posar més diners al pressupost europeu. A l'altre extrem hi ha un grup de 17 països (els amics de la cohesió) encapçalats per Espanya, Portugal i els països de l'Est que havien arribat amb un to més constructiu però han anat endurint la posició en veure que els austers els guanyaven la victòria del relat, perquè el document de partida ja contemplava només l'1,074% del PIB amb unes retallades del 14% per als fons agrícoles i del 12% per al fons de cohesió. Inacceptable per als amics de la cohesió.

Bucle de reunions sense resultats

La cimera va començar dijous cap a les 16 hores i l'ambient s'ha anat escalfant. El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha intentat acostar posicions exportant la tècnica belga d'encadenar reunions bilaterals al llarg de tota la nit, una dinàmica que ha mantingut fins passades les sis del matí i que s'ha reprès amb reunions per grups cap al migdia. Però s'ha acabat convertint en un bucle de reunions sense resultat. Per això, a mode d'extintor, la Comissió Europea ha presentat a mig matí una nova proposta tècnica amb alguns canvis i que situen encara més avall el volum total del pressupost, fins un 1,07% del PIB europeu però que incrementaria en els ajuts directes als agricultors de la PAC mentre que es mantindrien els xecs (compensacions per l'aportació dels més rics) que demanen els frugals.

Una proposta "molt insuficient" segons fonts diplomàtiques espanyoles, que representen la posició del grup de la cohesió i que es mostraven visiblement molestes pel protagonisme que havien pres els frugals. "En el punt que estem ara, és difícil dir que arribarem a un acord. Si volem aconseguir un acord tothom ha de ser flexible, uns quants països no poden dictar el resultat ", anticipava també Sana Marin, la primera ministra de Finlàndia. Finalment, cap a les 19 hores els líders han tornat a asseure's al voltant de la mateixa taula, però amb poc més de vint-i-cinc minuts n'han tingut prou per constatar la impossibilitat d'acord i han donat la cimera per conclosa. Ho hauran de tornar a intentar, però de moment no hi ha ni nova data.