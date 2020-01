Boeing compensa American Airlines pels danys i perjudicis causats pels problemes del 737 Max

El fabricant d'avions Boeing ha compensat la companyia aèria American Airlines pels danys i perjudicis causats pel mal funcionament del model 737 Max, que va obligar diverses aerolínies a cancel·lar vols durant el 2019 després d'alguns accidents.

L'aerolínia és una de les més afectades pels errors de disseny de l'aeronau, que ha estat retirada de circulació a la majoria de països. En el cas d'American Airlines, tots els seus models del 737 Max operen als Estats Units, on ha hagut de cancel·lar centenars de vols.

L'acord entre les dues empreses nord-americanes és confidencial, per la qual cosa no se'n coneix la xifra exacta, però és segur que supera els 30 milions de dòlars (uns 26,8 milions d'euros), ja que American Airlines ha anunciat que destinarà aquesta quantitat de la compensació a un programa de repartiment de beneficis entre els seus empleats.

Les autoritats aèries dels Estats Units van obligar Boeing a introduir canvis en el disseny del 737 Max després de dos accidents d'aquest model d'avió a Indonèsia i Etiòpia l'octubre del 2018 i el març passat, respectivament, on van morir més de 350 persones entre tots dos. A més, els dos sinistres van tenir un cost d'uns 8.000 milions d'euros per al fabricant nord-americà i van portar la majoria de governs del món a prohibir l'ús d'aquest model en els seus espais aeris.

Malgrat els canvis, el regulador ha anat ajornant la tornada al mercat dels 737 Max, prevista inicialment per al desembre passat i que s'espera ara a l'abril. És precisament aquest endarreriment el que ha obligat companyies com American Airlines o la també nord-americana Southwest Airlines a modificar o cancel·lar centenars de vols durant aquest període de temps al trobar-se que no tenen prou aparells.