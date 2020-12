Boko Haram s'atribueix el segrest de més de 300 estudiants d'un internat de Nigèria

El grup jihadista nigerià Boko Haram s'ha atribuït el segrest de més de 300 estudiants d'una escola d'educació secundària atacada divendres a l'estat de Katsina, al nord-oest de Nigèria. "Nosaltres estem darrere del que va passar a Katsina", ha afirmat el líder del grup, Abubakar Shekau, en un missatge d'àudio publicat pel portal informatiu nigerià HumAngle. Es tracta, doncs, de la primera operació a gran escala al nord-oest de Nigèria del grup, que sol centrar els seus atacs al nord-est de país.

L'atac va tenir lloc a la nit a les instal·lacions de l'Escola de Secundària de Ciències de Govern, un col·legi masculí situat a la ciutat de Kankara, a l'estat de Katsina. Un total de 333 alumnes continuen desapareguts, segons han informat aquest dilluns les autoritats d'aquest estat, que han precisat que l'internat acollia un total de 839 estudiants.

El governador de Katsina, Aminu Bell Masari, es va reunir ahir amb el president de Nigèria, Muhammadu Buhari, a la ciutat de Daura, al mateix estat, per abordar la situació. El governador va dir que els segrestadors "havien establert contacte" i que "ja s'estava discutint sobre la seguretat i el retorn (dels alumnes) a casa seva", segons la nota oficial, sense especificar qui eren els autors i remarcant un "progrés constant" per rescatar "il·lesos". Al principi, les autoritats van atribuir el succés a bandits armats, que solen actuar a Katsina i altres estat del nord-oest.

No obstant això, fonts de Boko Haram van assegurar a HumAngle que ni han fet demandes ni s'han fixat condicions per a l'alliberament dels alumnes. Els pares dels estudiants desapareguts han demanat a les autoritats que intensifiquin els esforços per rescatar els joves com més aviat millor.

A les xarxes socials, alguns nigerians fan servir l'etiqueta #BringBackOurBoys [Torneu-nos els nostres nois], en al·lusió a la campanya després del segrest el 2014 de 276 nenes d'un internat de Chibok –al nord-est de Nigèria– a mans de Boko Haram. De les 276, 112 encara continuen desaparegudes.