Boko Haram publica un vídeo dels estudiants segrestats

A les imatges hi apareixen desenes de nens, coberts de pols i alguns plorant. Un dels nois, que porta una samarreta del Barça, parla a la càmera: "Hem sigut capturats per la banda d'Abu Shekau", diu. Aquest és un dels fragments del vídeo que aquest dijous ha difós el grup jihadista Boko Haram per mostrar alguns dels més de 300 estudiants que van ser segrestats la setmana passada en un internat de l'estat de Katsina, al nord-oest de Nigèria. Si dimarts el grup terrorista ja reivindicava el segrest massiu a través d'una nota de veu, ara publica un vídeo per esvair possibles dubtes sobre la seva autoria. L'episodi recorda moltíssim el segrest de 276 nenes el 2014 en una escola del Chibok, que Boko Haram va utilitzar per captar l'atenció de tot el món.

La gravació completa dura sis minuts i mig. Una veu que correspon a una persona que no apareix a les imatges sembla indicar al noi què ha de dir. El jove demana al govern de Nigèria que respongui a les exigències dels terroristes per alliberar-los, tot i que de moment no hi ha constància que s'hagi demanat cap rescat. "Tots els exèrcits que pugueu enviar no els faran res", continua l'estudiant, i demana també que es dissolguin les milícies que patrullen en aquesta zona del país i que es tanquin totes les escoles excepte les alcoràniques.

Boko Haram reivindica el segrest de més de 300 nens d'un internat de Nigèria

L'adolescent també assegura que van agafar com a ostatges 520 nens -no 300, com apunten les autoritats-, però que alguns han sigut assassinats perquè el govern nigerià va enviar tropes a rescatar-los. En un moment, els nens del fons -alguns molt petits- comencen a cridar "Ajuda!, Ajuda!" en anglès i en hausa.

Cop contra l'educació

Els fets van tenir lloc divendres de la setmana passada. Desenes d'homes van arribar de nit, en motocicletes i armats fins a les dents, a l'Escola de Secundària de Ciències del govern, un internat masculí situat a la localitat de Kankara, a l'estat de Katsina. Un cop allí, van desenfundar els fusells AK-47 i, després d'un tiroteig, van segrestar desenes de nens i adolescents. No va ser fins dimarts, tres dies després, quan Boko Haram s'atribuïa l'autoria. "El que hem fet a Katsina ha sigut per promoure l'islam i desanimar les pràctiques antiislàmiques com l'educació occidental, que no és el tipus d'educació permesa per Al·là i el seu profeta [Mahoma]", es justificava el grup fonamentalista.

El cas és especialment preocupant. En primer lloc, i sobretot, perquè pot acabar com el segrest de Chibok: de les 276 nenes segrestades, a hores d'ara gairebé la meitat continuen en parador desconegut. Moltes de les que van ser alliberades van tornar a casa embarassades o amb fills fruit de violacions dels jihadistes. En segon lloc, l'atac en aquest internat de Katsina és també rellevant perquè és la primera operació a gran escala dels jihadistes al nord-oest de Nigèria. El grup sol centrar els seus atacs al nord-est, la zona que els va veure néixer i que fa anys que pateix la brutal violència de l'organització extremista.

"És un atac potent, que suposa un cop d'efecte a nivell internacional: tornen a segrestar nens", va comentar fa uns dies a l'ARA Oriol Puig, investigador del Cidob. "Possiblement, es vol aconseguir tornar a posar al mapa un conflicte que havia desaparegut una mica de l'agenda internacional, i que havia quedat limitat a un àmbit més regional", va afegir.

Mentrestant, i després que el vídeo comencés a circular per Internet, alguns pares i mares dels alumnes segrestats s'han apropat a l’internat, ara pràcticament desert. Algunes de les parelles explicaven a Reuters que no han localitzat els seus fills en les imatges. Però d’altres sí que hi han vist cares conegudes: “Un amic del meu fill que va aconseguir escapar diu que el noi que parla és un dels estudiants, que es diu Sami”, explica a Reuters un home anomenat Auwal Maimanja. Del seu fill, en canvi, Auwal Maimanja continua sense saber-ne res.