Bolívia expulsa dos diplomàtics espanyols i l'ambaixadora de Mèxic

El que va començar sent una simple batalla diplomàtica ja és ara una guerra oberta. El govern interí de Bolívia ha ordenat aquest dilluns l’expulsió del país de dos diplomàtics i diversos policies espanyols i de l’ambaixadora de Mèxic a La Paz, María Teresa Mercado, arran de l’estrany incident registrat divendres a la residència d’aquesta última a la capital boliviana. Per la seva banda, Espanya ha respost poques hores després amb la mateixa moneda: ha declarat persona non grata tres diplomàtics bolivians a Espanya i els ha donat 72 hores perquè abandonin el país, el mateix termini que el govern bolivià ha concedit als funcionaris espanyols expulsats perquè marxin de Bolívia. Amb tot, tant el govern bolivià com l’espanyol continuen assegurant que volen continuar mantenint “relacions diplomàtiques”. El que resulta evident, però, és que aquestes relacions han quedat clarament malmeses.

L’incident que ha fet obrir la caixa dels trons va passar divendres: el govern de la presidenta interina de Bolívia, Jeanine Áñez, va acusar Espanya d’haver enviat diversos funcionaris de la seva legació diplomàtica a la residència de l’ambaixadora de Mèxic al país sud-americà, on hi ha asilats diversos membres de l’antiga administració d’Evo Morales. Segons la versió de l’executiu bolivià, els funcionaris espanyols hi van acudir “encaputxats” i “presumiblement armats” en vehicles oficials.

Per això aquest dilluns, en una compareixença al palau del govern a La Paz, Áñez els ha acusat d’haver “lesionat greument la sobirania del poble i del govern constitucional de Bolívia” i ha demanat a Espanya que els substitueixi per uns altres representants. Segons la seva interpretació dels fets, els diplomàtics intentaven facilitar la sortida de Bolívia dels antics aliats d’Evo Morales que són a la legació mexicana, entre els quals n'hi ha quatre que són reclamats per la justícia boliviana per suposada sedició i revolta armada.

Els dos diplomàtics espanyols expulsats són l’encarregada de negocis, Cristina Borreguero, i el cònsol d’Espanya a Bolívia, Álvaro Fernández. Així mateix, també hauran d’abandonar el país en 72 hores el grup dels presumptes diplomàtics encaputxats i armats. “Bolívia no és colònia de ningú”, ha insistit la presidenta interina boliviana, que també ha demanat respecte al “procés per recuperar la democràcia després de catorze anys de dictadura”, en referència al temps que Evo Morales va estar al poder.

Per la seva banda, el govern espanyol ha titllat de “calumnia” les acusacions del govern bolivià i ha rebutjat que tingui cap voluntat “d’ingerència en els afers polítics interns de Bolívia”. “Espanya exigeix que l’actual govern interí de Bolívia recondueixi i rebaixi els continguts de les seves afirmacions i es recuperi com més aviat millor el bon sentit de confiança i cooperació entre els dos països”, ha afirmat la Moncloa a través d’un comunicat.

Mentrestant, però, l’executiu espanyol també ha ordenat l’expulsió de tres diplomàtics bolivians: l’encarregat de negocis, Luis Quispe Condori; l’agregat militar, Marcelo Vargas Barral; i l’agregat policial, Orso Fernando Oblitas Siles. Per la seva banda, Mèxic no ha contestat de cap manera de moment a la decisió del govern bolivià, però el director general d’organismes i mecanismes regionals americans de la secretaria de Relacions Exteriors del país nord-americà, Efraín Guadarrama, ha dit, en relació a l’ambaixadora expulsada, que “quan ets incòmoda per a un govern que va arribar al poder mitjançant un cop d’estat vol dir que has fet un bon paper”.