Insults, paraulotes i amenaces en un vídeo que podria comprometre el futur de Jair Bolsonaro

El Brasil, l'estat de l'Amèrica Llatina on les xifres de morts per culpa del covid-19 creixen més ràpid, amb més de mil morts diaris, ha viscut un nou escàndol protagonitzat pel seu president, Jair Bolsonaro, després de la publicació d'un vídeo d'un consell de ministres en què insulta els presidents de diferents estats regionals, afirma que li agradaria armar part de la població i deixa clar que no permetrà als jutges investigar la seva família. Els partits de la oposició ja han denunciat que aquest vídeo hauria de permetre acusar el president de delictes d'abús de poder.

El vídeo correspon a una reunió ministerial celebrada el 22 d'abril passat, dos dies abans de la renúncia del ministre de Justícia Sérgio Moro, que va acusar-lo d'ingerències "il·legals" sobre agents de la Policia Federal, organisme autònom de l'estat brasiler. La Fiscalia va iniciar una investigació sobre aquests suposats abusos de poder de Bolsonaro després de les paraules de Moro, i dins de la investigació va exigir aquest vídeo, que ara ha arribat a la premsa. A la reunió, Bolsonaro es queixa per la persecució de la seva família, indignat per no rebre informació de la policia.

Aqui o trecho mais importante do vídeo, em que Bolsonaro diz: "Eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha. Vai trocar." 👇 pic.twitter.com/T1poJkwvbv — Alexandre Aragão (@araga0) May 22, 2020

En les seves acusacions, Moro va insinuar que Bolsonaro volia canviar la direcció de la Policia Federal a Rio de Janeiro perquè estaven investigant dos dels seus fills per un delicte de corrupció: "Ja vaig intentar canviar la gent de seguretat de Rio de Janeiro oficialment i no ho vaig aconseguir. I ja n'hi ha prou. No puc quedar-me quiet esperant que donin pel sac la meva família o els meus amics només perquè no puc canviar algú de seguretat. Els penso canviar. Si no els puc canviar, canviaré els seus caps. No puc canviar el cap? Doncs canvio el ministre", afirma Bolsonaro al vídeo, dirigint-se a Moro, que va renunciar 24 hores més tard. Moro, el jutge que va empresonar l'anterior president, el socialista Lula da Silva, ha passat de ser aliat a opositor de Bolsonaro.

Durant la reunió van ser tractats molts altres assumptes, amb tot tipus d'insults contra adversaris polítics, especialment els governadors de São Paulo, João Doria, i Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a qui Bolsonaro defineix com "aquestes merdes" per no fer-li cas en la lluita contra el covid-19. Els dos governadors han acusat Bolsonaro de provocar centenars de morts per no prendre's seriosament la pandèmia.

També van ser objecte d'insults els magistrats del Tribunal Federal Suprem (STF), que han considerat inconstitucionals algunes de les mesures adoptades pel govern. El ministre d'Educació, Abraham Weintraub, afirma al vídeo que, si fos per ell, "posaria tots aquests captaires a la presó, començant per l'STF". En el seu retorn al palau de l'Alvorada, la residència presidencial, Bolsonaro ha declarat que la divulgació d'aquest vídeo no ofereix cap prova seriosa sobre una suposada "interferència en la Policia Federal". En un moment del vídeo, Bolsonaro arriba a defensar que, si cal, li agradaria donar armes a la població per defensar-lo.

El telèfon de Bolsonaro, clau

En el marc d'aquesta investigació, el magistrat Celso de Mello va demanar aquest divendres a la Fiscalia que analitzi la possible necessitat que siguin confiscats els telèfons mòbils del president i d'un dels seus fills, Carlos, que és regidor a Rio de Janeiro, sobre la base d'algunes notícies publicades en mitjans locals. La policia investiga donacions il·legals al partit de Bolsonaro i moviments de diners del fill del president. I també si va rebre una filtració de la policia per advertir-lo que seria investigat.