Bolsonaro dona negatiu per coronavirus

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha donat negatiu en la prova pel coronavirus, segons ha publicat el seu fill Eduardo a la seva pàgina de Facebook. La cadena conservadora nord-americana Fox havia donat per fet que el dirigent s'havia encomanat del COVID-19 després que un dels seus assessors sí que s'hagués infectat.

Tot i que el mateix fill de Bolsonaro assegurava aquest matí que els resultats encara no se sabien, i desmentia a Twitter les informacions que anunciaven ja el positiu, la Fox afirmava haver parlat amb el mateix Eduaro Bolsonaro, que els hauria confirmat que el primer test hauria donat positiu però que ara n'esperaven un altre per confirmar-ho. Finalment, aquest segon diagnòstic ha resultat negatiu.

(ENG)Too much lies and little information. Coronavirus exam done with the team that were with JB in USA have not yet been completed



There are always those people who tell lies in the media and if the story is confirmed they say "I told you!", if not will be just 1 more fake news