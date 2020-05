Un vídeo mostra Bolsonaro proferint insults i amenaces en una reunió de govern

Insults, paraulotes i un suposat intent d'"interferir" en la Policia Federal. Això mostra un vídeo que s’ha difós aquest dissabte de matinada i que podria involucrar el president brasiler, Jair Bolsonaro, en delictes d'abús de poder.

El vídeo correspon a una reunió ministerial celebrada el 22 d'abril, dos dies abans de la renúncia del ja exministre de Justícia Sergio Moro, que en el moment de dimitir va acusar Bolsonaro de "pressions" i "ingerències" il·legals sobre la Policia Federal, organisme autònom de l'estat brasiler.

Arran de les acusacions de Moro, la Fiscalia ha obert una investigació sobre suposats abusos de poder de Bolsonaro i, a petició de l'exjutge de l'operació anticorrupció coneguda com a Lava Jato, el vídeo va ser exigit a la presidència i divulgat per ordre del degà del Tribunal Suprem, Celso de Mello, que supervisa la investigació. A les imatges es veu Bolsonaro exaltat queixant-se de la falta d'informació que rep dels organismes de l'estat.

Paraules textuals

"No puc ser sorprès per notícies. Tinc la PF [Policia Federal] que no em dona informació. Tinc la intel·ligència de les forces armades i no tinc informació. L'Abin [Agència Brasilera d'Intel·ligència] té problemes, però dona’m alguna informació", diu el mandatari al vídeo. També afirma que tots aquests serveis són "una vergonya" i es queixa que la seva família "és perseguida".

En les seves acusacions, l’exministre Moro va insinuar que Bolsonaro volia canviar la direcció de la Policia Federal i els seus responsables a Rio de Janeiro perquè estaven investigant els dos fills del president, però al vídeo no apareix cap menció directa a aquest tema. Malgrat això, el president fa una declaració que podria ser interpretada en aquest sentit. En concret, diu: "Ja vaig intentar canviar gent de la nostra seguretat a Rio de Janeiro oficialment i no ho vaig aconseguir. Això s'ha acabat. No esperaré que fotin tota la meva família o amics meus perquè no puc canviar algú de la seguretat". I afegeix: "Això canviarà. Si no els puc canviar, canvio els seus caps. ¿Que no puc canviar el cap? Canvio el ministre", afirma dirigint-se a Moro, que també participava en aquella reunió i que va renunciar al seu càrrec de ministre dos dies més tard.

Insults i paraulotes

Però el que més destaca de la reunió són el munt de paraulotes que diu Bolsonaro i els insults que profereix cap a adversaris polítics, com el governador de Sao Paulo, Joao Doria, i el de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a qui es refereix com a "aquestes merdes".

També van ser objecte d'insults els magistrats del Tribunal Suprem (STF), que han considerat inconstitucionals algunes de les mesures adoptades pel govern. Però en aquest cas qui els va proferir va ser el ministre d'Educació, Abraham Weintraub. "Per mi posava tots els vagabunds a la presó, començant pel STF", diu literalment el ministre en la reunió, segons es pot veure al vídeo.

En el marc d'aquesta mateixa investigació, el magistrat Celso de Mello ha demanat a la Fiscalia que estudiï la possibilitat de confiscar el telèfon mòbil del president brasiler i el d’un dels seus fills, Carlos Bolsonaro, que és regidor a Rio de Janeiro.

El govern ha reaccionat durament davant la proposta del magistrat i ha difós un comunicat, signat pel ministre de Seguretat Institucional, el general de la reserva de l'exèrcit Augusto Heleno, que diu: "La petició de confiscar el telèfon mòbil del president és inconcebible" i, si així passés, seria "una ofensa a l'autoritat màxima" i "una interferència inadmissible que podria tenir conseqüències imprevisibles per a l'estabilitat nacional". Gairebé tots els partits polítics de l’oposició han rebutjat el comunicat i alguns fins i tot l’han qualificat d’“amenaça” a la democràcia.