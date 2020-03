Bolsonaro minimitza el covid-19, que ja és a les faveles

“La ironia és que els rics han portat una malaltia al Brasil que explotarà entre els més pobres”, assegura Paulo Buss, director del Centre de Relacions Internacionals de la Fundació Fiocruz. Des de finals de febrer, el covid-19 ha entrat amb impunitat als aeroports internacionals del Brasil, el país més poblat de l’Amèrica Llatina. Va començar infectant el capdamunt de la piràmide social (un 70% dels casos a Rio de Janeiro són als barris nobles) fins a introduir-se a les faveles, on ja es comptabilitzen 61 casos a la capital carioca.

Els epidemiòlegs alerten de la bomba de rellotgeria sanitària i social que pot esclatar. Les faveles, on viuen 14 milions de persones, reuneixen totes les condicions que faciliten la propagació del virus: espais molt reduïts i densament habitats, carrers i habitatges sense ventilació, condicions higièniques molt precàries, sense sanejament i, en el cas de Rio i São Paulo, amb el servei d’aigua corrent interromput. “Moltes recomanacions de protecció contra el coronavirus, com el confinament i l’aïllament social, no són possibles per a una parcel·la significativa de brasilers, als quals, a més, es nega el dret a la sanitat pública”, denuncia la Societat Brasilera de Medicina de la Família i la Comunitat. Líders veïnals i ONGs fan el paper que pertocaria a l’estat. Fan exitoses campanyes de conscienciació -un 97% dels veïns de les faveles ja han canviat els seus hàbits-, recullen donacions, aglutinen el voluntariat i coordinen l’assistencialisme: lliuren kits d’higiene i de protecció, material de neteja i aliments. És l’autogestió.

El confinament no obligatori, però recomanat pels governadors, ha generat situacions inusitades, com bandes de narcotraficants i també de paramilitars (que són la base electoral originària de la família Bolsonaro) decretant el toc de queda i el tancament de comerços i bars als territoris que controlen a Rio. Molts punts de venda de drogues s’han traslladat de la favela a l’asfalt dels barris de classe mitjana.

Bolsonaro, radicalitzat i aïllat

Els governadors que van arribar el 2018 al poder amb l’onada bolsonarista, com Joao Dória, a São Paulo, i Wilson Witze, a Rio de Janeiro, ara lideren les mesures de contenció seguint les indicacions de l’Organització Mundial de la Salut. S’han enfrontat al seu antic padrí polític, un Bolsonaro radicalitzat com mai, que amb sarcasme ha definit el covid-19 com una “ gripezinha ” i un “ resfriadinho ”, ha instat la població a “tornar a la normalitat per preservar els llocs de treball” i defensa el confinament vertical només per als grups de risc.

L’intent de polaritzar el debat del covid-19 entre preservació de l’economia i el confinament ha arraconat Bolsonaro, abandonat per aliats i per l’empresariat. L’han contradit en públic el seu vicepresident, el general Hamilton Mourao, i el ministre de Sanitat, el metge Luiz Henrique Mandetta, que anuncia un col·lapse imminent del sistema sanitari. En un mes de covid-19 en un país de 210 milions d’habitants es comptabilitzen 78 morts i 3.027 casos confirmats. Informes de la intel·ligència brasilera preveuen arribar als 5.500 morts el 6 d’abril, previ a tres setmanes en què es projecta que la corba arribi al pic.

Bolsonaro, negacionista i irresponsable, no ha respectat la quarantena, tot i que 23 integrants de la seva comitiva que va visitar els Estats Units estan infectats. La proposta fallida d’aprovar l’acomiadament lliure durant 4 mesos sense cap compensació ha encès els ànims. Els panelaços (cassolades) se senten amb força des de fa 10 dies en barris de classe mitjana i alta que el van votar massivament i ara demanen la seva dimissió.

El Congrés ha pres la iniciativa, un cop més, i ha triplicat fins a 600 reals (uns 120 euros) la proposta de l’executiu de donar una renda bàsica als treballadors en economia submergida durant tres mesos. El Brasil ha declarat l’estat de calamitat, que permet al govern superar el sostre de despesa. Si Bolsonaro no actua, ho farà el Congrés, amb el seu president, Rodrigo Maia, al capdavant, mentre que la paraula impeachment torna al vocabulari polític.