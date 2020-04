El sisè fill de Boris Johnson el salva de donar la cara al Parlament

Per una banda, la premsa de la dreta, inclosa la fanfàrria de BBC News, i per una altra algunes reaccions a les xarxes socials, amb noms i cognoms ben coneguts. El naixement aquest dimecres a la matinada del sisè fill –reconegut, perquè sempre s'ha especulat sobre la paternitat com a mínim d'un setè– del primer ministre britànic, Boris Johnson, el tercer nen, amb la seva promesa Carrie Symonds, s'ha rebut amb divisió d'opinions a la societat britànica. O almenys entre la societat que s'expressa a les xarxes.

Un naixement que s'ha avançat respecte a les previsions i que ha servit d'excusa al primer ministre per no assistir a la sessió de control del Parlament, on s'hauria hagut d'enfrontar a preguntes molt incòmodes de l'oposició sobre la gestió de la crisi de la pandèmia, fins ara un autèntic desastre.

La criatura i la mare estan bé, ha informat un portaveu de Downing Street a primera hora del matí per donar a conèixer una notícia que ha agafat el Regne Unit per sorpresa. Quan Johnson i Symonds van anunciar l'embaràs, a primers de març, també van informar que esperaven el nen a començaments de l'estiu.

En poc més de dues setmanes, doncs, Johnson ha passat d'una unitat de cures intensives de l'Hospital de Saint Thomas a Londres, on va ingressar per la infecció de coronavirus que se li va diagnosticar el 27 de març, a una sala de maternitat d'un altre hospital del Sistema Nacional de Salut (NHS).

Des d'aleshores, Johnson només ha fet una aparició pública en directe, dilluns passat, per demanar més paciència als britànics just quan van entrar en la cinquena setmana de confinament, tot i que de característiques molt més relaxades que el que s'ha dut a terme a Espanya.

Però la manera com la premsa de dretes, i fins i tot la BBC, han tractat la nova paternitat del premier enmig de la pitjor crisi que viu el país des de la Segona Guerra Mundial ha fet esclatar alguns comentaristes molt coneguts de la vida política britànica. És el cas del primer cap de comunicacions de Tony Blair, Alastair Campbell, que al seu compte de Twitter ha dit: "Un nadó pot ser la millor excusa per perdre's la sessió de control (encara que penso que hi hauria de participar). Sospito que veurem una gran quantitat d’excuses en el futur. @BorisJohnson té el costum d’evitar les preguntes punyents".

A new born baby may be a better excuse than most for missing PMQs (though he should still be doing it). I suspect we are going to see an awful lot of excuses in future. @BorisJohnson has a habit of avoiding proper questioning. — ALASTAIR CAMPBELL (@campbellclaret) April 29, 2020

Aquesta piulada ha estat recollida per la BBC, que potser s'ha sentit al·ludida pel tractament rosa que ha fet de la informació, i l'ha acabat entrevistant a primera hora de la tarda. Campell s'hi ha despatxat a gust: "Estem perdent la perspectiva" sobre la manera de tractar la informació, ha dit, com si fos un "serial".

"There is too much of a focus on this personal soap opera"



Ex-Labour communications adviser Alastair Campbell says "we are losing our perspective" over the coverage of Boris Johnson's new son and the PM's coronavirus recovery https://t.co/AX7Xd38wdI pic.twitter.com/5atiq2SOic — BBC Politics (@BBCPolitics) April 29, 2020

Encara més directe ha sigut el periodista i presentador de televisió d'ITV News Piers Morgan, que ha afirmat: "OK. D’acord. Estic molt content pel Boris i la Carrie, però podem tornar a centrar-nos urgentment en les desenes de milers de persones que han mort i que moriran per coronavirus al Regne Unit? És la gran notícia, no el naixement d'un nen".

OK, I'm very happy for Boris & Carrie, but can we please all urgently re-focus on the 10s of 1000s of people who've died & are dying in Britain from #coronavirus - this is the big story, not a baby being born. — Piers Morgan (@piersmorgan) April 29, 2020

Potser davant d'aquestes crítiques, i de moltes altres d'irreproduïbles aprofitant l'anonimat de les xarxes ( #babyboris), poc després de quarts de quatre de la tarda Downing Street ha anunciat que el primer ministre ja tornava al seu despatx i que s'afagaria el permís paternal cap a finals d'any.