Marcus Rashford, davanter del Manchester United, derrota Boris Johnson

Marcus Rashford, davanter internacional del Manchester United de 22 anys, ha infligit al primer ministre britànic, Boris Johnson, la derrota política més severa fins ara. Una humiliació en tota regla des que és al poder, encara no fa un any. El premier, forçat per la pressió a les xarxes desfermada per Rashford, recollida tant per l'oposició com per bona part dels seus propis diputats, ha fet aquest dimarts al migdia marxa enrere en la seva negativa a oferir, en el període de vacances d'estiu, vals de menjar gratuïts als nens més desvalguts, que sí que se'n beneficien durant el curs escolar.

La rectificació de Johnson ha arribat hores abans que aquesta tarda, en un ple d'urgència als Comuns convocat a petició del Partit Laborista, la cambra probablement hagués votat a favor de mantenir el programa.

Els fets es van precipitar dilluns. Rashford va escriure una emotiva carta als parlamentaris britànics demanant que se sumessin a la petició que havia fet al primer ministre perquè l'executiu que presideix seguís finançant durant les sis setmanes de vacances els dinars dels nens de famílies amb més dificultats (1,3 milions de nens), que durant el tancament dels centres a causa del confinament havien continuat gaudint-ne. Però Johnson s'hi va negar, al·legant que els propers dies es transferirien uns 70 milions d'euros als diferents districtes d'Anglaterra per cobrir despeses socials.

En la carta adreçada als diputats, Rashford evocava la seva història personal per destacar la importància d'aquestes ajudes socials per combatre la gana infantil en la cinquena economia del món. Una carta en què també hi ha una crítica molt ben articulada sobre les dificultats econòmiques de les minories. "La meva història per arribar aquí [és internacional per Anglaterra] és massa comuna per a moltes famílies d'Anglaterra: la meva mare treballava a jornada completa, guanyant el salari mínim, per assegurar-nos que sempre teníem un bon àpat a la taula. Però no va ser suficient. El sistema no es va crear perquè famílies com la meva tinguessin èxit, independentment de la intensitat amb què treballava la meva mare. A la meva família vam dependre dels clubs d’esmorzars, en els àpats escolars gratuïts i en les accions de veïns i entrenadors. Els bancs d’aliments i les sopars populars no ens eren aliens; recordo molt clarament les nostres visites a Northern Moor per recollir els sopars de Nadal cada any. Només ara he entès realment l’enorme sacrifici que va fer la meva mare enviant-me a viure a una casa d'assistència als 11 anys; una decisió que cap mare no prendria mai a la lleugera".

Després de conèixer ahir dilluns la negativa del primer ministre, Rashford va publicar un seguit de tuits assegurant que no es donaria per vençut i que seguiria lluitant pels drets d'aquests nens més desvalguts. Hi deia, entre altres coses: "Encara no ens han vençut, ens plantem pels 200.000 nens que no han pogut menjar avui i seguim repiulant #rectifiqueu."

I aquest dimarts, en un article al Times, Rashford escrivia que "acabar amb la pobresa infantil és un premi més gran que cap del futbol". I ha fet una crida a la unitat: "Estic demanant que tots els diputats del Parlament deixin de banda les seves rivalitats i se solidaritzin en un tema que pot resultar perjudicial per a l'estabilitat de les famílies a tot el país durant les properes generacions. Ajudeu-nos a trencar el cicle de les penúries. Sisplau, feu el que és correcte i amplieu el règim de vals de menjar gratuït durant totes les vacances d’estiu escolar. Doneu a les nostres famílies vulnerables una preocupació menys".

La crida de Rashford ha rebut el suport de l'exfutbolista internacional Gary Lineker. L'exdavanter centre del Barça ha intervingut aquest dilluns a la nit, al programa Newsnight de la BBC2, afirmant: "Hi ha molta gent jove i nens petits que passaran gana en aquest país. En un país com el nostre, un país d'una riquesa destacable, és en gran mesura inacceptable. Esperem que els poders escoltin. Sembla estrany que haguem d’estar discutint desesperadament per alimentar els joves perquè deixin de passar gana".

Durant les vacances de Setmana Santa, el govern va advertir que l'ampliació del programa de vals no tindria efecte a l'estiu. Però la pressió liderada pel futbolista del Manchester United, per l'oposició i per un grup de parlamentaris tories, pot fer que canviï de parer. Als seus missatges a Twitter, Rushford ha fet servir l'etiqueta #maketheUturn (#rectifiqueu), que està tenint molt de seguiment a la xarxa social.

A Boris Johnson no se li coneixen militàncies futbolístiques més enllà de declaracions políticament correctes de quan era alcalde en el sentit que donava suport a tots els equips de Londres. Si el Manchester United ja no era entre les seves preferències, a partir d'ara encara hi serà menys. Perquè Johnson ha sortir golejat davant d'un noi de 22 anys. Fins ara, el triomf més important de Rushford.