Boris Johnson obté un suport aclaparador del Parlament per al seu Brexit dur

Boris Johnson ha començat a enllestir el Brexit, o com a mínim la primera fase, segons el seu famós lema electoral, " Get Brexit done" . El Parlament britànic ha aprovat aquest divendres en segona lectura la llei de retirada de la Unió Europea (UE) per una confortable majoria de 124 vots, molt més de la de 80 que té el govern. Un total de 358 diputats hi han votat a favor, mentre que 234 ho han fet en contra. Sis parlamentaris laboristes hi han donat suport. El Regne Unit finalment completarà l'adeu a la Unió el 31 de gener, en compliment del resultat del referèndum del 2016 i gràcies a l'aclaparadora victòria electoral de Johnson de la setmana passada.

358 MPs vote to back bill, 234 MPs vote against backing EU #WithdrawalAgreementBill



It will have more hurdles to cross in the New Year before becoming law https://t.co/0GgigKoiHP pic.twitter.com/AmVRck2946 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 20, 2019

El projecte de llei que ha presentat el govern a la Cambra dels Comuns és sensiblement diferent al que Downing Street ja va dur a la Cambra a l'octubre, quan el govern no hi tenia majoria. A la pràctica obre la porta a un Brexit dur, ja que veta la possibilitat d'ampliar el període de transició més enllà del 31 de desembre del 2020. Si aleshores no s'ha establert un nou pacte comercial entre el bloc dels 27 i el Regne Unit, Londres deixaria l'òrbita de la Unió a la valenta i començaria a operar sota les regles de l'Organització Mundial del Comerç.

En aquest sentit, el president del Consell Europeu, Charles Michel, s'ha felicitat a través d'una piulada pel resultat de la votació a Westminster, assegurant que es tracta "d'un pas important en el procés de ratificació de l'article 50", que Theresa May va invocar el març del 2017 per posar en marxa el Brexit.

The vote in @HouseofCommons is an important step in the #Article50 ratification process @BorisJohnson



A level playing field remains a must for any future relationship. — Charles Michel (@eucopresident) December 20, 2019

Però Michel també ha recordat implícitament quin pot ser el pròxim escull en la nova fase de negociacions que s'obre a partir d'ara a l'afirmar que per aconseguir l'acord de lliure comerç que persegueix Londres, sense aranzels ni quotes de cap mena, les regulacions (comercials, laborals, mediambientals i dels productes manufacturats) han de ser pràcticament les mateixes a banda i banda del canal de la Mànega. La UE exigirà al Regne Unit paràmetres de competència equiparables als comunitaris –"igualtat de condicions", com n'ha dit Michel–, a canvi de l'esmentat acord de lliure comerç.

Però els primers passos fets per Johnson no semblen orientar-se cap a aquesta direcció. No només per la ja apuntada clàusula que veta la possibilitat d'una extensió en cas de dificultats en les negociacions, sinó perquè el projecte aprovat en primera instància ha bandejat altres de les promeses fetes pel premier fa només dos mesos. Entre altres coses, la protecció i el dret de reunificació familiar que s'havia assegurat als nens refugiats a Europa amb família al Regne Unit ha desaparegut de l'articulat. També la protecció específica dels drets dels treballadors, tot i que el govern diu que es reintroduiran en una llei ad hoc.

Petició d'autògrafs

Abans de la votació, un Johnson molt calmat ha tornat a fer una crida a superar les divisions que ha deixat el debat sobre el Brexit: "Els diputats poden estripar les etiquetes de Leave i Remain. Ens unim com un nou Parlament per trencar el punt mort i per enllestir finalment el Brexit. La decisió de sortir de la UE no ha de ser vista com una victòria d'una part sobre una altra, ni per a una facció o per a una altra". Les seves paraules no han sigut gens ben rebudes pel cap del Partit Nacional Escocès (SNP) a Westminster, Ian Blackford. "Escòcia no va poder ser més clara la setmana passada –ha dit, al llarg del debat–. Rebutgem aquesta llei tòxica del Brexit i deixem clar que aquest govern del Regne Unit no pot arrossegar Escòcia fora de la UE".

“We reject this toxic Brexit legislation & make the case clear this UK government cannot drag Scotland out of the EU”



SNP Westminster leader Ian Blackford MP says “Scotland voted decisively to escape Brexit and put Scotland’s future in Scotland’s hands” https://t.co/yVr5wzW9iA pic.twitter.com/nvt8zVnTAY — BBC Politics (@BBCPolitics) December 20, 2019

Però amb la majoria absoluta que té, Johnson pot fer literalment el que vulgui. I ha menystingut la posició del portaveu de l'independentisme escocès, una altra manera de rebutjar la petició de Nicola Sturgeon, que aquest dijous li va sol·licitar un nou referèndum d'independència. Johnson ha dit, adreçant-se a Blackford: "És el moment d'actuar junts com una nació revigoritzada, com un sol Regne Unit, ple d'una renovada confiança en el nostre destí i determinats a treure avantatge de les oportunitats que ara s'obren davant nostre".

“Now is the moment as we leave the European Union, to reunite our country”



PM Boris Johnson, speaking as MPs begin to debate the Withdrawal Agreement Bill says “this is the time when we move on and discard the old labels of Leave and Remain” https://t.co/yVr5wzExU0 pic.twitter.com/C0rcHJqHcn — BBC Politics (@BBCPolitics) December 20, 2019

Després de l'aprovació de la llei, Boris Johnson ha sortit del Parlament rodejat d'un grup de diputats tories que li demanaven que estampés el seu autògraf al full de l'ordre del dia de la Cambra. Ha nascut o ha renascut una estrella.

Any nou i nou però inútil escrutini de la llei del Brexit

La segona setmana de gener el Parlament de Westminster reprendrà l’escrutini de la llei. Molt difícilment s’alterarà res del text. Els Comuns l’aprovaran en tercera lectura i l’enviaran a la Cambra dels Lords.

Els Lords voldrien més temps, però no el tindran

La tercera setmana de gener la cambra dels Lords revisarà a correcuita la llei del Brexit. En condicions normals haurien de tenir tres o quatre setmanes per fer-ho. Però hi ha pressa i no les tindran.

La necessària ratificació del Parlament Europeu

En principi, el plenari del Parlament Europeu aprovarà el 29 de gener el pacte de divorci establert entre Johnson i la Unió Europea. A hores d’ara és poca cosa més que un tràmit, però és un d’imprescindible.

Una data per a la història de la (des)construcció europea

31 de gener del 2020. La Union Jack, la bandera del Regne Unit, serà arriada de Brussel·les. El que molts han batejat com a Dia de la Independència haurà arribat tres anys i mig després del referèndum.

Segona fase del Brexit: 11 mesos per aconseguir un acord

L’1 de febrer del 2020 començarà la segona fase del Brexit. Enllestir-lo només és un eslògan electoral de Johnson. A partir de llavors només hi haurà onze mesos per evitar un trencament a la valenta.