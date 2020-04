Boris Johnson és pare en plena pandèmia

El primer ministre britànic, Boris Johnson, de 55 anys, i la seva nòvia, Carrie Symonds, de 32, han anunciat aquest dimecres el naixement del seu primer fill en comú, del qual han dit que és un "nen sa". Un portaveu de la parella ha revelat que el nadó ha nascut aquesta matinada en un hospital londinenc i que tant ell com la mare, una activista contra el canvi climàtic, estan "molt bé".

La parella està "encantada" amb el nadó i agraeixen l'atenció de "l'equip de maternitat" del servei nacional de salut (NHS), que també havia tractat Johnson aquest mes pel coronavirus. El primer ministre, que viu amb Symonds a la residència oficial de Downing Street (a Londres), és pare de quatre fills amb la seva segona esposa, Marina Wheeler, de la qual s'està divorciant, segons recull l'agència Efe. El líder conservador ha tornat aquesta setmana a la seva feina al capdavant del govern després de recuperar-se del covid-19, pel qual va ser hospitalitzat el passat 5 d'abril i va estar en vigilància intensiva, mentre el Regne Unit segueix en confinament per combatre la pandèmia.

Un portaveu del govern ha informat avui que Johnson no serà en la sessió setmanal de preguntes al primer ministre a la Cambra dels Comuns –que la majoria de diputats seguirà de manera telemàtica– i que serà substituït pel ministre d'Exteriors, Dominic Raab. L'executiu conservador britànic, amb majoria absoluta parlamentària, afronta crítiques per la seva lentitud inicial en la gestió de la pandèmia, així com per l'escassetat d'equipament de protecció per al sector sanitari i de proves diagnòstiques per contenir el virus.

L'oposició laborista també exigeix que doni detalls de la seva estratègia de desconfinament, després que Johnson advertís dilluns que, de moment, no hi ha les condicions per suavitzar les restriccions. Segons les últimes dades del ministeri de Sanitat, difoses dimarts, les morts per covid-19 en hospitals britànics ascendeixen a 21.678, després de sumar-ne 586 en 24 hores, tot i que el nombre real s'estima molt més gran atès que aquest càlcul exclou decessos en residències de gent gran i en domicilis particulars.