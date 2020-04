El Regne Unit supera el nombre de morts diàries registrat fins ara en qualsevol país, amb 980

El primer ministre britànic, Boris Johnson, "continua millorant", segons ha informat el ministre de Sanitat, Matt Hancock, durant la conferència de premsa diària que l'executiu ha ofert aquest divendres a la tarda a Downing Street. El premier, que ha volgut expressar públicament a través de Hancock la seva gratitud a tot el personal que ha tingut cura d'ell d'una manera "increïble", ja ha pogut fer algunes petites passes, ha comentat també el responsable de Sanitat.

Però mentre el país respira alleujat per la recuperació del cap de govern després de tres nits a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Saint Thomas, al centre de Londres, on va ser ingressat diumenge passat per tractar-li la infecció de coronavirus, l'altra realitat és extremadament més dramàtica.

En les últimes vint-i-quatre hores, fins aquest Divendres Sant al migdia, només en hospitals –les residències de la tercera edat són un pou sense fons del qual no hi ha cap dada oficial–, el Regne Unit ha comptabilitzat 980 morts. Es tracta del nombre més alt en només una jornada que s'ha registrat fins ara en cap dels països afectats per la infecció. En la més devastadora per a Espanya es va arribar als 950 morts; a Itàlia, 919. El nombre total de víctimes mortals al Regne Unit ja és de 8.959. També en l'últim dia s'han diagnosticat 5.706 casos nous, que han elevat el total de contagis a 73.758.

Al llarg de la conferència de premsa, la cap d'infermeria d'Anglaterra, Ruth May, s'ha queixat d'algunes de les imatges d'incompliment de les normes de distanciament social que s'han pogut veure en diferents punts del país en el primer dia de les vacances de Setmana Santa.

Lluny encara de plantejar una estratègia de sortida del relaxat confinament que viu el país, un dels elements clau per possibilitar-la és la capacitat per fer tests a tota la població. L'objectiu del govern és arribar als cent mil al dia a finals de mes. Ahir, però, el nombre encara va quedar per sota dels 20.000. El ministre Hancock va assegurar que el seu departament redobla esforços per aconseguir-ho, però el cert és que ningú no hi confia.