Johnson tornarà dilluns a Downing Street per reincorporar-se a la feina

El primer ministre britànic, Boris Johnson, tornarà a Downing Street a partir de demà dilluns, amb “moltes ganes de començar” la batalla contra el coronavirus, han revelat alguns dels seus ministres, segons que publiquen aquest diumenge diferents mitjans de comunicació britànics. Dues setmanes i un dia després d’haver sortit de l’hospital on va ser atès, i fins i tot va passar tres dies en la UCI per tractar-se de la infecció de coronavirus, Johnson farà de nou "el seu horari normal".

Un retorn a les tasques de govern que ve marcat tant per les crides de diferents sectors de la societat per fer públic un pla detallat per començar a alleugerir les mesures restrictives –tot i que molt relaxades en relació amb Espanya– imposades la nit del 24 de març i per les crítiques a la gestió, en especial en relació amb la manca d’equipament de seguretat per als sanitaris i el fracàs, per segon dia consecutiu, aquest divendres i dissabte, del programa de tests massius per als professionals de tots els sectors claus i els seus familiars si experimentaven simptomatologia de la covid-19.

Boris Johnson, que ha estat recuperant-se a la residència oficial de camp, Checkers, i probablement participarà dimecres tant en la conferència de premsa diària de Downing Street com en la sessió de control setmanal al govern. Johnson haurà de respondre, entre altres qüestions, a les informacions que han assegurat els darrers dies que durant el mes de gener i febrer va menystenir la gravetat de la pandèmia i, fins i tot, va deixar d’assistir a cinc reunions del comitè de seguretat del govern que va analitzar el que estava passant a Wuhan.

La nova normalitat

El premier ha mantingut aquest divendres una reunió amb els seus assessors el passat divendres, on va rebre informació “sobre els plans desenvolupats per entrar en la següent fase de la lluita contra la malaltia”, segons fons de la seva oficina, que també asseguren que va citar Cícero –“Salus populi suprema lex ests”– per indicar que la màxima que ha de guiar l’acció del govern és la salut de la població per tal d’evitar un segon brot de la pandèmia.

El Regne Unit es prepara per a la nova normalitat després que aquest dissabte superés la dramàtica xifra de 20.000 morts només en hospitals.

Entre les mesures que el Regne Unit pot imposar en les properes fases de la vida post-covid-19, i mentre no hi ha una vacuna, s’inclou que els passatgers que arribin als aeroports i ports britànics seran obligats a passar una quarantena de quinze dies abans de poder circular lliurement pel país. La mesura és pràcticament idèntica a la que ha posat en marxa Singapur i s’aplicaria per igual a britànics com a estrangers.

Com a part dels plans de la "nova normalitat" per a les empreses, el Govern està elaborant plans separats per introduir mesures d’un estricte distanciament social en els llocs de treballs. En qualsevol cas, l’obertura serà molt gradual.