Johnson anunciarà el "full de ruta" del desconfinament la setmana vinent

Boris Johnson diu que dirà. El primer ministre britànic, per primer cop en cinc setmanes aquest dijous a la tarda al davant de la conferència de premsa de Downing Street, després que s'hagi recuperat de la infecció per coronavirus que va patir a finals de març, ha anunciat que la setmana que ve presentarà un "full de ruta integral" de com el país sortirà del confinament i de com començarà a "moure l'economia".

Johnson, molt prudent encara, no ha insinuat dates concretes però sí un "menú d'opcions" que afectarien diferents sectors del país, entre altres "les escoles" i el transport públic, per "fer més segur que la gent pugui anar a treballar".

Amb el seu habitual estil de retòrica grandiloqüent, el premier també ha assegurat: "Finalment, puc confirmar avui que per primer cop hem superat el pic" de la corba de l'epidèmia "i estem en el pendent descendent". I també ha destacat que "és absolutament vital, no només provocar un efecte rebot [de l'economia] tan fort com crec que podem fer-ho, sinó que no tinguem una segona onada de l'epidèmia, perquè això ens causaria molts danys".

L'índex de reproducció de la malaltia (R) al Regne Unit es troba per sota d'1, ha informat Johnson, un objectiu fonamental per controlar la pandèmia. Però segons el territori oscil·la entre el 0,5 i el 0,7, a Londres, i el 0,6 i el 0,9, en altres territoris.

Però la sortida del confinament no serà ràpida ni immediata. "Mantenir l'índex de reproducció baix és clau per a la nostra recuperació. I només podem fer-ho amb disciplina col·lectiva i treballant junts." Per avançar en el pla de sortida caldrà que, a més de mantenir sota control l'índex R, es compleixin quatre condicions més: que els hospitals tinguin capacitat per atendre malalts crítics, que les morts diàries caiguin de manera sostinguda, que es cobreixin les necessitats d'equips de protecció i altres requeriments per als sanitaris i que es garanteixi que les mesures d'ajustament que s'apliquin al sistema sanitari un cop superada la primera fase no el posin a un pas del col·lapse en cas d'un nou rebrot. El govern ha publicat un vídeo al respecte a les xarxes socials.

There are five tests that must be met before social distancing measures can be adjusted.



One of these is the rate of infection, or R.



En el moment oportú

El país "està de dol per cadascuna de les vides perdudes" –26.711, oficialment– que la pandèmia ha causat fins ara, ha reconegut Johnson, però de les seves paraules també s'ha pogut desprendre el convenciment que el seu govern no ha comès cap error en la gestió de la crisi. Entre altres raons perquè, "parlant en termes generals, vam prendre les mesures adequades en el moment adequat", ha assegurat. I fins i tot ha afegit que en relació amb l'evolució de l'epidèmia, va imposar el confinament "en una etapa anterior, relativament, en relació amb França i Espanya".

De fet, el 12 de març Johnson va dir, davant l'astorament general: "Moltes famílies perdran els seus éssers estimats abans d'hora". Ho va fer sense expressar llavors cap intenció de prendre les mesures que ja s'havien pres a Itàlia, que l'endemà ja reclamava el govern de Quim Torra a Catalunya i que el dia 14 va imposar el de Pedro Sánchez.

La reacció del líder de l'oposició, Keir Starmer, no s'ha fet esperar. En declaracions a la BBC, el nou cap del Partit Laborista ha dit: "He estat demanant al primer ministre un pla per a la pròxima fase, una estratègia de sortida. Hem pressionat fort en aquest sentit les últimes dues setmanes i el primer ministre diu ara que el tindrà la setmana vinent. Per tant, penso que teníem raó i que és un pas en la direcció correcta. Estudiarem el pla de bona fe i el discutirem amb el govern".

Encara hi ha moltes incerteses i falta de concreció. Per exemple, pel que fa a l'ús de mascaretes. Aquesta setmana la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha instat a dur-ne al transport públic i als espais reduïts, com ara els supermercats. Johnson, per la seva banda, ha suggerit que subscriuria la mesura quan ha dit que "clarament, és important donar a la gent la confiança que està segura quan torni a la feina". En altres paraules, potser no s'implanta tant com a mesura de prevenció, davant la disparitat de criteris científics al respecte, sinó com a factor psicològic.

D'altra banda, en les últimes 24 hores, fins a les 17 h de dimecres, s'han registrat al Regne Unit 674 noves morts, tant en hospitals com en residències i en domicilis particulars. Però només s'inclouen les morts que s'ha demostrat mitjançant un prova que han sigut causades pel coronavirus.