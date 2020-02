Boris Johnson "no entén què és el canvi climàtic", diu l'expresidenta de la COP26

Començament desastrós molt abans que s'inauguri oficialment la cimera del canvi climàtic de Glasgow (COP26), que s'ha de celebrar al novembre a la ciutat escocesa. Divendres passat Downing Street va acomiadar la presidenta de la conferència, la secretària d'estat de Mediambient Claire O'Neill, que va nomenar Boris Johnson mateix al juliol quan va arribar al càrrec de premier.

I aquest dimarts, pocs minuts abans que Johnson i l'activista conservacionista i presentador de televisió David Attenborough destaquessin en un acte a Londres els reptes clau de la trobada, O'Neill ha etzibat unes crítiques duríssimes contra "la falta de lideratge i de compromís" del govern britànic davant la COP26, i també la falta de col·laboració del govern escocès. A més, O'Neill ha assegurat en una entrevista radiofònica a BBC Radio4 que el primer ministre ha admès davant seu "que no entén què és el canvi climàtic".

"He doesn't really get it"



Claire O'Neill, sacked president of the #COP26 Glasgow climate conference, says @BorisJohnson admitted to her he doesn't really get climate change... & there's been a "huge lack of leadership" over the conference #r4today | https://t.co/UC5JIClIy9 pic.twitter.com/u40UwDXoHU — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) February 4, 2020

En una carta adreçada al primer ministre, que publica aquest dimarts el Financial Times, O'Neill afirma que els nivells de

CO 2 continuen augmentant: "L'última vegada que vam veure xifres com aquestes [415 parts per milió de molècules de gas a l'atmosfera] va ser fa 3 milions d'anys, quan els nivells del mar eren 20 metres més alts que ara i els faigs creixien a l'Antàrtida. Els intents mundials de fer front a aquesta autèntica tragèdia estan fallant", alertava. I afegia: "Els científics globals tenen clar que, si no trenquem ara aquesta tendència i comencem una reducció sostinguda de les emissions globals amb una clara zona d'aterratge neta per al 2050 o poc després, ens trobarem amb condicions climàtiques sense precedents i de greus conseqüències econòmiques i humanes durant dècades, o segles".

Malgrat haver-la acomiadat, en el discurs de la seva presentació aquest dimarts al matí al Museu de la Ciència de Londres, el primer ministre Johnson no ha tingut cap recança per repetir, quasi literalment, part del que li deia O'Neill en la seva carta. Així, el premier ha assegurat que "els nivells de CO 2 actuals no es veien de feia 3 milions d'anys, quan hi havia arbres a l'Antàrtida".

Unes paraules que podrien suposar més compromís amb la lluita contra el canvi climàtic. Tot i així, i per bé que Johnson va prometre "diners i recursos humans" per a la conferència, sempre d'acord amb la versió d'O'Neill, el cert és que les seves expectatives s'han vist frustrades. Tant és així que l'expresidenta de la COP26 no dona cap credibilitat a les promeses de Johnson: "El meu consell a qualsevol persona a qui en Boris n'hi faci alguna [de promesa], ja siguin els seus votants, líders mundials, ministres, empleats o, efectivament, membres de la seva família, és: demaneu-la per escrit, demaneu un advocat que s'ho miri i assegureu-vos que els diners són al banc".

Com ha destacat al costat de Johnson David Attenborough, "la conferència de Glasgow és especialment significativa" perquè hauria de fer pressió als països signants de l'Acord de París (2015) perquè no retardin més temps els seus compromisos.

Johnson ha anat a la presentació de la conferència amb un anunci més mediàtic que efectiu, però que ha captat gran part de l'atenció mediàtica de la jornada: a partir de l'any 2035 al Regne Unit no es podran vendre ni cotxes ni furgonetes de benzina, dièsel o híbrids. Una promesa, però, condicionada a un període de consultes. En principi la prohibició d'aquesta mena de vehicles havia d'entrar en vigor el 2040.

La indústria automobilística ja ha destacat el repte que suposa complir l'objectiu, de la mateixa manera que els ecologistes han criticat la falta d'ambició del govern Johnson per avançar el compromís d'emissions zero per a l'any 2050.

Un altre dels problemes a què s'enfronta la COP26 abans de començar és la "falta de col·laboració" entre el govern escocès i el britànic per tirar endavant l'esdeveniment, segons d'O'Neill.