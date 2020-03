Boris Johnson posa 363.000 milions d'euros per evitar el col·lapse però, de moment, s'oblida dels treballadors

Compareixent aquest dimarts a la tarda al costat del primer ministre britànic, el secretari del Tresor, Rishi Sunak, ha anunciat un paquet de 363.000 milions d'euros en préstecs amb la garantia de l'estat per evitar el col·lapse total de l'economia del Regne Unit com a conseqüència de la més que previsible aturada de bona part de l'activitat productiva. La xifra equival al 15% del Producte Interior Brut (PIB). "Qualsevol negoci que ho necessiti podrà accedir a un préstec en termes atractius", ha dit Sunak després d'assegurar que "mai en temps de pau ens hem enfrontat a una lluita com aquesta". I ha reblat: "I si calen més mesures, aniré més enllà".

A més, en els pròxims dies el Tresor també discutirà amb les companyies aèries i els aeroports de Gatwick, Heathrow i, entre d'altres, Edimburg, com evitar la fallida arran de la caiguda del trànsit aeri les dues últimes setmanes, a uns nivells sense precedents. "No és moment per a la ideologia o l'ortodòxia", ha apuntat el ministre per justificar "una intervenció econòmica de l'estat inimaginable només setmanes enrere". Però les facilitats de líquid a través del Banc d'Anglaterra a què podrien accedir les companyies aèries i altres indústries estratègiques del sector dels transports, fins a 5,5 milions d'euros, no són res. De fet, aquest dimarts algunes companyies, com Virgin o Easyjet, han assegurat que podrien estar en fallida al maig.

Sobre la immediatesa amb què totes aquestes mesures entraran en vigor, el ministre d'Economia s'ha limitat a dir: "La meva esperança és que hi estiguin la setmana vinent".

El govern de Boris Johnson també ha acordat donar tres mesos de moratòria en el pagament de les hipoteques per a les famílies que ho necessitin.

Pel que fa als locals com bars, restaurants, pubs i llocs d'oci, si tenen una assegurança que els protegeixi contra les pandèmies, s'hi podran acollir. I si no en tenen, o no els cobreix un xoc com el del coronavirus, l'estat els oferirà fins a 27.500 lliures en diner líquid sense necessitat de tornar-lo. Altres mesures inclouen fins a 11.000 euros en préstecs per al petit comerç. A més, tots els negocis estaran exempts de pagar l'impost sobre béns immobles comercials durant un any.

"Faré el que calgui"

Però el gran dubte sobre l'efectivitat de les mesures és que l'enorme quantitat de diners que suposen els 363.000 milions d'euros anunciats són préstecs. Per comparar les dades en relació a un altre moment excepcional com l'actual, la Segona Guerra Mundial, llavors el govern es va endeutar per valor del 20% del PIB al llarg de sis anys.

Les mesures anunciades, però, no n'inclouen cap, almenys de moment, per protegir directament els treballadors autònoms o els empleats de l'anomenada economia col·laborativa.

L'oposició laborista ja ha criticat el pla d'actuació de Johnson perquè "no protegeix prou els treballadors", ha dit el ministre d'Economia a l'ombra, John McDonnell. En el mateix sentit s'ha expressat el secretari general del sindicat TUC, Frances O'Grady: "El ministre d'Economia actua correctament quan proporciona assistència d'emergència a les empreses. Però no pot ser només un rescat per als consells directius de les empreses. També ha de posar diners a les butxaques dels treballadors".

En els propers dies i setmanes es farà evident que el Tresor i el Banc d'Anglaterra hauran de continuar sostenint una economia que es dirigeix cap a la frenada total per un temps encara incert. "Faré el que calgui", ha reiterat diverses vegades Rishi Sunak.