Johnson amenaça de nou amb el no-acord a la UE si no obté un pacte comercial com el del Canadà

Boris Johnson ha decidit jugar molt fort en la nova ronda de negociacions amb la Unió Europea (UE) per al pacte comercial del post-Brexit, que s'ha d'iniciar la setmana vinent. Així, el govern britànic ha llançat aquest dijous un nou ultimàtum a la UE i li dona només quatre mesos de termini, fins a finals de juny, per comprovar si s'ha avançat en la direcció que vol. Això és, la signatura d'un pacte comercial de "lliure comerç integral" com el que la Unió i el Canadà van signar l'any 2016, el qual va entrar en vigor l'octubre del 2017.

Però la proposta britànica xoca frontalment amb els interessos de la UE. Londres ha assegurat que es retirarà de les converses si al llarg dels pròxims quatre mesos esmentats no observa avenços en aquesta direcció i, en conseqüència, accelerarà els plans de contingència per fer front al no-acord, un cop acabi el període de transició, el pròxim 31 de desembre.

L'anunci l'ha fet al Parlament de Westminster el ministre i Lord Chancenllor Michael Gove, durant la presentació de les línies mestres de la negociació, una resposta a la proposta que dimarts passat van presentar el president del Consell Europeu, Charles Michel, i el negociador en cap de la Unió, Michel Barnier.

A més de l'ultimàtum de quatre mesos a la UE, altres posicions de partida de Londres fan albirar unes converses prou tempestuoses, potser més encara que les que van conduir a la signatura de l'acord de retirada, a mitjans del novembre passat. En aquest sentit, Downing Street refusa seguir els estàndards reguladors de la Unió en matèries industrials i, fins i tot, mediambientals. "La proximitat geogràfica [uns dels arguments que exhibeix la UE per demanar adaptar-se a les regulacions del bloc] no és un factor determinant en cap altre acord de lliure comerç entre altres estats veïns amb grans economies. No és un motiu perquè acceptem les normes i reglaments de la Unió Europea", també ha afirmat Gove durant la presentació del document, de 30 pàgines.

Tot i que la declaració del ministre, un brexiter de la línia ultradura, farà encendre totes les alarmes a Brussel·les, Gove ha insistit davant dels Comuns que "continua sent l'objectiu del govern garantir un acord de lliure comerç integral", així com establir acords sobre pesca, seguretat interna i aviació. Passi el que passi, però, també ha advertit a la UE que no hi hauria d'haver "cap dubte" que el 31 de desembre el Regne Unit recuperarà "la seva independència econòmica i política". "Volem la millor relació comercial possible amb la UE, però per aconseguir un acord no ens desviarem [del respecte a] la nostra sobirania", ha reblat.

Londres tampoc no acceptarà cap sotmetiment de les lleis britàniques a les de la Unió ni tampoc cap tutela de les institucions comunitàries, inclòs el Tribunal Europeu de Justícia. En aquest sentit, i dins del capítol de la seguretat i la col·laboració amb la justícia, Londres puntualitza en la seva declaració d'intencions negociadores que no vol participar en l'ordre d'arrest europea, una possibilitat que també neguitejarà els comandaments policials britànics, que consideren aquest mecanisme prou útil com a eina de col·laboració internacional per mantenir la seguretat.

"Prenem nota"

De moment, l'única resposta de la UE ha sigut una piulada del negociador Barnier en què ha dit: "Prenem nota del mandat del Regne Unit publicat avui i discutirem les nostres respectives posicions dilluns. Seguirem els nostres compromisos previs [inclosos] a la Declaració Política. En el futur volem una col·laboració ambiciosa i justa amb el Regne Unit." La referència a la "col·laboració […] justa" implica que Brussel·les no cedirà fàcilment a l'hora de reclamar els mateixos estàndards de competència a totes dues bandes del Canal de la Mànega.

We take note of the #UK’s mandate published today and will discuss our respective positions on Monday.



We will stick to all our prior commitments in the Political Declaration.



We want an ambitious & fair partnership with the UK in the future 🇪🇺🇬🇧 — Michel Barnier (@MichelBarnier) February 27, 2020

El Regne Unit va sortir oficialment de la UE a finals de gener, però continua complint moltes de les normes de la UE mentre dura la transició i es mantenen converses sobre una relació comercial permanent. Comença, doncs, un nou estira-i-arronsa entre Londres i Brussel·les amb una primera meta volant situada a finals del mes de juny. De nou, el no-acord torna a aparèixer a l'horitzó.