Boris Johnson demana més paciència als britànics en la seva reaparició

Encara no és el moment de relaxar les mesures de confinament al Regne Unit. Boris Johnson ha reaparegut aquest dilluns al matí a Downing Street, al cap de dues setmanes de sortir de l'hospital on va ser tractat de la infecció de coronavirus que va patir a finals de març, i ha advertit als britànics que s'està "controlant" la corba, però, en un missatge especialment adreçant-se als empresaris, cal contenir "la impaciència". "Hem d'admetre el risc que es produeixi una segona onada i deixar que el ritme de reproducció [de l'epidèmia] torni a ser per sobre d'u", ha dit. Així, ha instant els seus conciutadans a seguir "de la manera" que ho han estat fent "fins ara".

Amb aquesta matinera intervenció, Johnson ha sortit al pas de les crítiques sobre la gestió de la crisi i pressions que en les últimes hores s'han exercit des de diferents sectors de la societat per tornar a posar en marxa el país, quan ja s'entra en la cinquena setmana d'aturada. Unes pressions que al llarg del cap de setmana s'han vist acompanyades de més relaxació per part dels ciutadans, després que la policia hagi detectat un més gran nombre de vehicles a les carreteres.

El premier ha assegurat que entén la impaciència de les empreses i els comerciants, i en general de la població, però en termes econòmics, ha assegurat, una segona onada seria "molt pitjor". Amb tot, sí que ha insinuat que "els pròxims dies" començaran a plantejar "amb la màxima transparència" algunes de les vies de sortida de l'actual situació.

La intervenció, en què no ha faltat la referència ni a l'esperit bèl·lic ni a la proesa del capità Tom Moore, el veterà de la Segona Guerra Mundial que fa cent anys aquesta setmana, i que ha aconseguit recaptar més de 20 milions de lliures per a l'NHS (el Servei Nacional de Salut), ha estat dissenyada per mostrar que torna a tenir el control de la situació. Un control que li ha fet apuntar a la prudència quan ha dit que "els motors de l'economia s'encendran un per un".

Però, com de costum, s'ha deixat endur per un triomfalisme injustificat quan ha parlat "d'èxit" en la lluita contra el virus. El Regne Unit ja supera els 20.000 morts només en hospitals i l'índex de mortalitat acabarà sent un dels pitjors del món, juntament amb el d'Itàlia i Espanya.