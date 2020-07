El pare de Johnson desobeeix els consells del Foreign Office i vola a Atenes

Stanley Johnson, el pare del primer ministre britànic, ha tornar a soscavar l'autoritat moral del seu fill. Saltant-se les recomanacions del Foreign Office de no viatjar a l'estranger llevat que fos per raons absolutament essencials, Stanley Johnson va viatjar dimecres a Grècia per visitar la seva propietat de vacances, que pensa llogar en els propers dies.

L'exeurodiputat i ex alt funcionari del govern britànic davant de la Unió Europea als anys setanta ha al·legat uns motius tan "imprescindibles" com "provar la seguretat" de la vil·la i preparar les necessàries mesures de seguretat que els llogaters li exigeixen. Stanley Johnson va revelar en el seu compte d'Instagram dimecres a la nit que havia arribat a Atenes, després d'haver viatjat al país de manera indirecta a través de Bulgària, a causa de la prohibició que Grècia encara manté dels vols directes del Regne Unit.

651x366 Boris Johnson i el seu pare, Stanley, durant la passada campanya electoral britànica, el desembre del 2019 / REUTERS Boris Johnson i el seu pare, Stanley, durant la passada campanya electoral britànica, el desembre del 2019 / REUTERS

Johnson, de 79 anys, va compartir un vídeo a Instagram del moment de l'aterratge a Atenes i també una foto d'ell mateix amb una màscara facial, presumiblement feta a l'aeroport Eleftherios Venizelos.

No és el primer cop que Stanley Johnson posa en un compromís el seu fill. El 16 de març, dies abans que Boris Johnson ordenés el confinament del país, en la tercera setmana d'aquell mes, el primer ministre va aconsellar als britànics no anar als pubs per evitar la propagació del covid-19. L'endemà, però, en una molt comentada intervenció televisiva, el pare del premier va assegurar que ell seguiria anant-hi. Una setmana després, els pubs tancaven. Stanley Johnson podrà tornar a gaudir-ne a partir de demà, quan reobren els d'Anglaterra. En aquest sentit, el seu fill ha fet una crida a la prudència dels clients perquè beguin amb moderació.

A Irlanda del Nord els pubs reobren avui però només es podran servir consumicions als jardins i les terrasses, i sempre que es demani també menjar. Escòcia i Gal·les encara trigaran deu dies a autoritzar l'obertura dels establiments.