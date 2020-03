Boris Johnson i el ministre de Sanitat britànic, contagiats de coronavirus

Boris Johnson i Matt Haccock, el primer ministre britànic i el responsable de la cartera de Sanitat, dos dels homes clau del Regne Unit en la lluita contra el Covid-19, han revelat aquest divendres que han donat positiu en la prova de detecció del virus. Després que en les passades 24 i 48 hores, respectivament, presentessin símptomes lleus, els resultats de les anàlisis ho han determinat de manera concloent. En tots dos casos, segons les seves pròpies afirmacions transmeses a través dels comptes de Twitter, l'afecció que pateixen no va més enllà d'una mica de febre i de tos persistent, fet que els permet continuar treballant.

Johnson s'ha autoaïllat en un dels apartaments individuals que hi ha al número 11 de Downing Street, habitualment la residència oficial del ministre del Tresor, i Hancock està reclòs a casa seva.

En el seu missatge, Boris Johnson ha assegurat que, malgrat que no pugui establir contactes personals directes com fins ara, "gràcies a les noves tecnologies", continua en comunicació amb tot el seu "equip principal i liderant el contraatac nacional contra el coronavirus."

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri