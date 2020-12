Madrid i Londres fan caure la tanca de Gibraltar en un pacte post-Brexit 'in extremis'

Cau la tanca de Gibraltar. En el temps de descompte, com tot en el Brexit i el post-Brexit, Espanya i el Regne Unit han arribat a un principi d'acord perquè aquest dijous a les 23.59 h, hora de Brussel·les, just quan es formalitzi després de quatre anys i mig la sortida dels britànics de la Unió Europea (UE), l'enclavament de Gibraltar s'integrarà a l'espai Schengen, una condició de què mai no va gaudir el Penyal durant els anys en què Londres va pertànyer a la UE.

L'efecte pràctic més visible del pacte entre la Moncloa i Downing Street és que la famosa tanca, amb què als anys 60 del segle XX el règim del dictador Francisco Franco va prohibir la circulació des del Campo de Gibraltar, desapareixerà. "Cau la tanca", com ha repetit amb gran satisfacció la ministra d'Exteriors espanyola, Arantxa González Laya, en una conferència de premsa que s'ha celebrat aquest migdia a Madrid.

"Els ciutadans del Campo de Gibraltar poden respirar tranquils –ha seguit la ministra Laya–. Espanya és responsable única de l'aplicació de Shengen a Gibraltar, hem adoptat unes modalitats pràctiques amb el Regne Unit on s'estipulen les qüestions tècniques". L'acord in extremis evita que entre el Campo de Gibraltar i el Penyal hi hagi l'única frontera dura del Brexit, que hauria sigut una veritable catàstrofe econòmica per a una de les zones amb més atur de tot Espanya.

Un altre dels efectes pràctics del principi d'acord és que els ciutadans de la UE podran entrar lliurement a Gibraltar mentre que els gibraltarenys podran fer-ho, al seu torn, per tots els països que en formen part. Gibraltar també formarà part de la unió duanera de la Unió Europea. És el primer benefici tangible per als gibraltarenys d'un procés, el Brexit, que van refusar majoritàriament (el 96% hi va votar en contra) i que fa que des d'ara mateix tinguin més drets que els britànics que no tenen el passaport del territori d'ultramar.