La UE denuncia "manca de concreció" de Londres en la negociació post-Brexit

El temps s’esgota i el rellotge marca uns minuts de trenta segons, no pas de seixanta, en les converses sobre la relació post-Brexit entre el Regne Unit i la Unió Europea (UE). És el missatge que el negociador en cap de la UE, Michel Barnier, tot just recuperat de la seva infecció de coronavirus, ha donat aquest migdia, en conferència de premsa des Brussel·les.

"El Regne Unit ha imposat un calendari molt rigorós, excepcional per a una negociació tan important. I el que no pot fer és imposar aquest calendari tan breu i, alhora, no avançar, ni avançar en alguns temes importants per a la Unió", ha dit, mentre feia un balanç no gaire optimista de la nova ronda de converses que el seu equip i el britànic, amb David Frost al capdavant, han mantingut en les últimes dues setmanes.

Els aspectes clau en què, de moment, el Regne Unit no ha avançat gens, segons la UE, són el protocol d’Irlanda del Nord i la política pesquera. En aquest sentit, Barnier s’ha preguntat “si es poden continuar les converses sense propostes concretes sobre matèria pesquera”, per a continuació mostrar-se "seriosament preocupat per si les converses sobre pesca poden tenir una conclusió amb èxit al juny". "Esperem propostes serioses del Regne Unit", ha afirmat Barnier, que també ha posat l’accent en el fet que cap relació futura que no inclogui una solució a llarg termini sobre la pesca podrà tenir èxit. “Serà difícil per a les dues parts, però crec que ho podem fer”.

Pel que fa al protocol sobre Irlanda del Nord, el negociador de Brussel·les ha comentat que la UE vol evidències concretes de l’existència d’un pla duaner per a la província que no posi en risc la integritat del mercat únic. “Necessitem proves clares que el Regne Unit avança amb la introducció de procediments duaners acordats per a les mercaderies que entren a Irlanda del Nord. I de si el Regne Unit és capaç de dur a terme tots els controls duaners i els controls fitosanitaris de les mercaderies que entren de fora de la UE. Això és absolutament central”, ha afegit.

Data límit

Amb el final de juny com la data límit per explorar la possibilitat d’un acord post-Brexit, que el govern de Boris Johnson va fixar abans que esclatés la crisi del coronavirus, Barnier no ha volgut especular sobre si la pròrroga –que a Brussel·les sempre han considerat necessària– és ara inevitable després que Europa s’hagi pràcticament aturat arran de la pandèmia.

"És massa aviat per expressar una visió" concreta sobre si caldrà l’ampliació del període de transició, que es podria allargar un o dos anys, d’acord amb la lletra del pacte de divorci. En tot cas, Barnier ha assegurat: "No hauríem de situar-nos en què demana un costat, sinó que s'hauria de basar en un enfocament comú i en una decisió comuna".

Immediatament després de la victòria electoral de Boris Johnson en les eleccions del desembre, la Cambra dels Comuns va aprovar una llei per la qual qualsevol ampliació de la transició quedava prohibida. Barnier ha assegurat que farà balanç a principis de juny, i Londres ha assegurat que des d’ara s’afanyarà a satisfer el calendari.

El temps que queda, però, encara sembla molt més curt amb la pandèmia que assota el món i especialment Europa. Barnier, de fet, ha admès que es poden plantejar “qüestions legítimes” sobre si les converses del Brexit estan ara fora de lloc mentre es lluita contra el coronavirus.