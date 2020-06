Nou ultimàtum de Johnson per a les converses sobre el post-Brexit

Nou ultimàtum, un més, de Boris Johnson a la Unió Europea (UE) en relació amb el pacte post-Brexit, que hauria de regular les relacions comercials entre el Regne Unit i els 27 a la fi del període de transició, el 31 de desembre. Poques hores després que el premier britànic i els tres presidents de les institucions europees, Ursula von der Leyen, David Maria Sassoli i Charles Michel, es reunissin aquest dilluns en una videoconferència per intentar donar un "nou impuls" a les negociacions actuals, com es recull en el comunicat conjunt que han emès al final de la trobada, Johnson ha pressionat encara més i ha volgut tallar d'arrel qualsevol possibilitat que les converses s'allarguin després del juliol, segons ha expressat en una trobada amb la premsa britànica.

"Està molt clar què hem d'aconseguir –ha dit Johnson–. No crec que estiguem tan allunyats, però el que necessitem ara és veure una mica més d'entusiasme en les negociacions. Com més ràpidament puguem enllestir això millor. No veig cap raó per la qual no ho hauríem de fer al juliol. No m'agradaria veure que s'allarga fins a la tardor o l'hivern, tot i que crec que potser a Brussel·les els agradaria". Una ambigüitat calculada i una presumpta fermesa però alhora –si convingués–, una porta oberta a la flexibilitat, tàctica que ja cansa Brussel·les, no disposada a acceptar bou per bèstia grossa.

Malgrat les declaracions fetes per Johnson, el text del comunicat deixa la porta oberta a altres opcions. Per exemple, que, si finalment s'arriba durant el juliol a "un enteniment preliminar sobre els principis subjacents de qualsevol acord", el més lògic seria deixar per a després de l'estiu la resolució dels aspectes més tècnics.

Cap pròrroga del període de transició

Les dues parts han admès que no hi haurà cap mena d'extensió del període de transició. Johnson ho havia dit per activa i per passiva, però des de la UE es considerava que era més aviat impossible negociar res en tan poc temps. En principi Londres havia considerat el final de juny com la data límit, i ara és el de juliol.

En aquest període s'hauria de trobar una fórmula de compromís sobre el aspecte controvertit de la igualtat de condicions que demana Brussel·les –en què el Regne Unit acceptaria les normes europees sobre medi ambient, els drets dels treballadors i les subvencions estatals–, però de les quals Downing Street no vol ni sentir a parlar.

La UE insisteix també que, sense acord sobre les regles de pesca i les esmentades de la competència, no hi haurà cap pacte. La UE ho considera imprescindible per protegir la integritat del mercat únic i el que denomina "el projecte europeu". Però, a banda de la retòrica política, especialment de Johnson en la seva compareixença amb la premsa aquest dilluns a la tarda, tant el Regne Unit com la UE necessiten un acord que té tot el sentit econòmic per a totes dues parts.

Les pròximes cinc sessions de converses, que tindran lloc presencialment per primera vegada des del confinament d'Europa arran de la pandèmia, arrencaran el 29 de juny a Brussel·les. Com de costum, el Brexit continua posant a prova la paciència de tothom.