Viatges, mercaderies i feina, els canvis més substancials del post-Brexit des de l'1 de gener

La presumpta nova llibertat acabada d'adquirir pels britànics des de les 00.01 h d’aquest 1 de gener del 2021 obliga a tota mena d’ajustos. A continuació en destaquem alguns dels més importants, que impacten tant en els ciutadans del Regne Unit com els comunitaris que hi resideixen, i també els nacionals de la Unió Europea que vulguin traslladar-se a les Illes Britàniques.

Més previsió

Els viatges requeriran més planificació

El passaport dels britànics que vulguin viatjar a la UE haurà de tenir una vigència mínima de sis mesos, amb l’excepció dels que es desplacin a la república d’Irlanda. En principi, la targeta sanitària europea no serà vàlida al Regne Unit i els britànics faran bé d’assegurar els seus desplaçaments. Els comunitaris del Regne Unit sí que tenen dret a una nova cobertura de sanitat quan viatgin a la UE, en virtut dels acords de retirada. Els animals domèstics d’una banda i l’altra també necessitaran un passaport especial. I qualsevol consumidor dels Vint-i-set o britànic haurà de comprovar si els operadors de mòbils tornen a imposar despeses de roaming. No caldran visats entre una banda i l'altra del canal de la Mànega sempre que no es pretengui fer una estada superior als tres mesos.

S'acaba la lliure circulació

Emigrar d’una banda a l’altra ja no serà bufar i fer ampolles

Entra en vigor al Regne Unit un nou sistema per permetre la immigració basat en punts per als ciutadans estrangers (excepte els irlandesos) que vulguin traslladar-se al Regne Unit. Londres tractarà els nacionals de la UE i de fora de la UE de la mateixa manera. L’objectiu és atraure els que puguin fer una contribució positiva a l’economia del Regne Unit. El llenguatge de l’administració britànica és molt discriminatori: parlen de treballadors qualificats i no qualificats, tot i que de fet qualsevol feina necessita una qualificació. El cost del sistema és també prou car: 385 euros per sol·licitar un visat d’estudiant des de fora del Regne Unit o 525 per ampliar-ne o canviar-ne l’estatus un cop dins el Regne Unit. Els visats per a treballadors costaran entre 674 euros i 1.560 per persona, llevat que el candidat sigui considerat essencial per al país.

Un comerç diferent

Sense aranzels però amb més formularis per omplir que mai

Importadors i exportadors hauran de fer declaracions duaneres a partir de demà. A més, alguns productes, inclosos plantes, animals vius i alguns aliments, necessitaran llicències i certificats especials. Però a causa o amb l’excusa de la pandèmia, el govern britànic ha endarrerit sis mesos la implementació dels controls totals sobre les mercaderies que entren a la Gran Bretanya. La situació serà molt diferent amb Irlanda del Nord on, en virtut del protocol que garanteix que no hi hagi una frontera entre el nord i el sud de l’illa, el comerç des de la UE amb la província continuarà com fins ara.