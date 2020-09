Johnson fa noves concessions als rebels conservadors en la polèmica pel Brexit

Nou joc de mans de Boris Johnson en relació al Brexit i la pugna que sosté, interna, amb el seu partit, i externa, amb la Unió Europea, desfermada la setmana passada arran de l'anunci del govern britànic que podria arribar a saltar-se la legalitat internacional i trencar, de manera unilateral, l'acord de divorci pactat entre la Unió Europea i el Regne Unit l'octubre del 2019.

En un seguit de noves concessions, que intenten apaivagar la revolta tory però que difícilment convenceran Brussel·les, Johnson ha clarificat en quines condicions utilitzaria els poders que li atorga la polèmica llei del mercat interior britànic i que podria infringir el tractat internacional que és el pacte de divorci que va formalitzar la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

En el document amb què ha acompanyat la llei, però que crucialment no té cap validesa legal i només és l'expressió d'una voluntat política, el govern ha explicat que demanarà al Parlament que doni suport a les disposicions de les clàusules pertinents –les que trenquen la llei internacional– "només en el cas que", segons el seu parer, "la Unió Europea no actuï de bona fe o incompleixi altres obligacions i, per tant, soscavi el propòsit fonamental del protocol d'Irlanda del Nord".

Segons aquesta pedra angular del pacte de divorci, Irlanda del Nord continuaria aplicant les normes duaneres de la UE i seguint els estàndards de qualitat per als productes que arribin a la regió, amb l'objectiu d'evitar l'establiment d'una nova frontera dura a l'illa d'Irlanda. Downing Street també ha confirmat que, "en paral·lel a l'ús d'aquestes disposicions, sempre activaria els mecanismes formals adequats de resolució de conflictes amb l'objectiu de trobar una solució a través d'aquesta via". Es refereix a un comitè conjunt Unió Europea - Regne Unit de seguiment dels acords del Brexit.

Punts problemàtics

Però un dels punts del nou compromís de Johnson és especialment problemàtic per a la Unió. I és que la clarificació assegura que s'utilitzaran els nous poders quan, segons el seu parer, la UE no actuï de bona fe, un judici que sempre seria unilateral.

Sobre aquest punt, l'exlíder conservador Michael Howard, membre de la Cambra dels Lords que va donar suport al Brexit però que ha sigut un crític molt dur del projecte de llei, ha assegurat que el compromís "no és suficient" perquè els lords hi donin el vistiplau. "El govern encara demana al Parlament que infringeixi la legislació internacional", ha dit aquesta tarda de dijous a la BBC.

Des de Brussel·les, alguns diplomàtics de la UE han considerat "prometedor" el compromís de Johnson amb els rebels. Però alts funcionaris comunitaris han insistit que les polèmiques clàusules del projecte de llei del mercat interior continuaven sent un incompliment de l'acord de retirada. La Unió ha donat a Londres un ultimàtum: si no retira la llei abans de finals de mes, no hi haurà pacte comercial i abocaria Londres i Brussel·les al Brexit dur que tothom volia evitar.