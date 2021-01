Westminster, pàrquing improvisat de camions de peix en protesta pel Brexit

Per als partidaris del Brexit un dels grans objectius era recuperar el control territorial sobre les aigües britàniques per disposar del màxim accés possible als bancs de pesca sense haver-se de sotmetre a les polítiques de quotes de la Unió Europea (UE). I un dels primers grans efectes de la sortida del mercat únic de la UE, efectiva finalment l'1 de gener passat, és que divuit dies després les dificultats per vendre als mercats de la UE el peix que capturen les flotes anglesa i escocesa són més grans que mai.

Així ho han posat de manifest avui els transportistes que porten peix dels ports de Devon (Anglaterra) i d'Escòcia a la Unió. Han envoltat Whitehall i les cases del Parlament amb els tràilers, on han escrit eslògans de protesta per la burocràcia a què s'enfronten i que posa en risc la càrrega. Amb consignes com la "massacre del Brexit" i "govern incompetent destrueix la indústria del marisc", han aparcat els vehicles a pocs metres de Downing Street. Amb tot, no han complert l'amenaça, feta viral a través de les xarxes socials per un pescador escocès la setmana passada, de baixar al centre de Londres i deixar peix fresc a la porta de la residència del primer ministre. "Ja n'hi ha prou. No podem dur el nostre producte al mercat de la UE. Ens enfrontem a la fallida", deia.

La situació és prou greu, ha dit a l'agència Reuters Gary Hodgson, director de Venture Seafoods, que exporta crancs i llagostes vives i productes processat a la UE. "Creiem que el sistema es pot enfonsar. El primer ministre Boris Johnson ha de ser honest amb nosaltres, amb ell mateix i amb el públic britànic sobre els problemes de la indústria". Els exportadors de peix i altres aliments necessiten, arran del Brexit, un certificat sanitari.

David Rosie, de la companyia DR Collin & Son, que dona feina a 200 persones, enviava cada setmana un o dos camions cap a França amb crancs vius, llamàntols i llagostes per valor d'uns 175.000 euros. Però segons també ha confirmat a Reuters, aquest any no n'ha exportat ni una caixa: "Els pescadors estem perdent mitjans de subsistència".

Jacob Rees-Mogg - "The key is we've got our fish back. They are now British fish, & they're better & happier fish for it." 😬



Mr Speaker - Obviously there's overwhelming evidence for that. pic.twitter.com/pTrcEVdr0w — Haggis_UK 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) January 14, 2021

En comptes de parar atenció a les queixes dels pescadors i els camioners, que ja fa dies que s'allarguen, el líder del Partit Conservador a la Cambra dels Comuns, el molt impopular pel seu elitisme Jacob Rees-Mogg, va etzibar la setmana passada des de la tribuna del Parlament el que molts van interpretar com un insult i una prova de la insensibilitat habitual dels tories més privilegiats davant els problemes de les classes populars: " La clau és que hem recuperat el peix. Ara són peixos britànics i són més feliços".

Un altre dels problemes derivats del Brexit és que la burocràcia resultant ha comportat que alguns importadors facin front a costos extres perquè els camions que entren al Regne Unit important components, per exemple per a la indústria automobilística, en surtin buits per garantir un trànsit suau pel Canal.