El Brexit mossega: desabasteix supermercats i requisa entrepans

Des de finals de la setmana passada, les cadenes dels grans supermercats amb establiments a Irlanda del Nord –Tesco, Sainsbury's, Lidl o Marks&Spencer– han començat a veure com es buidaven una part de les seves prestatgeries sense que s'hi pogués reposar res. Centenars de productes ja escassegen i les xarxes socials dels residents a la província, tant a Belfast com a altres ciutats, per exemple Derry, se n'han fet ressò.

Entre els productes més afectats, hi ha la fruita, les verdures i la carn fresca refrigerada. La raó és que molts proveïdors pateixen retards en l'entrada de mercaderies al territori quan provenen de la Gran Bretanya. Són els efectes del Brexit i d'una frontera al mar d'Irlanda que separa el mercat únic europeu –que inclou Irlanda del Nord– del de la Gran Bretanya.

Boris Johnson va prometre que no hi hauria cap frontera física entre les dues parts de l'estat però no va dir res sobre la muntanya de paperassa que els importadors haurien d'omplir per transportar el gènere dins del mateix Regne Unit. Aquesta exigència burocràtica de la Unió Europea deriva del protocol d’Irlanda del Nord: el mecanisme acordat pel Regne Unit i la UE el 2019 per evitar una frontera dura a l'interior de l'illa d’Irlanda.

651x366 Un aspecte de les prestatgeries del supermercat Sainsbury's del centre comercial Forestside, als suburbis del sud de Belfast, aquest dilluns a la tarda Un aspecte de les prestatgeries del supermercat Sainsbury's del centre comercial Forestside, als suburbis del sud de Belfast, aquest dilluns a la tarda

En declaracions a la premsa britànica, Glyn Roberts, cap de Retail NI, un grup industrial de la província que representa 1.800 minoristes i majoristes independents, ha assegurat que la causa dels problemes és "l'enorme quantitat de burocràcia que comporta el Brexit". "Crec que tard o d'hora les coses es normalitzaran però els pròxims mesos seran crítics. Aquesta no és la meravellosa terra promesa pels que van fer campanya pel Brexit, però hem de treure el màxim partit d'una mala situació".

El video que se le atraganta a los británicos. Oficiales de un puerto holandés requisan los sandwiches a los camioneros que acceden a la UE. "Welcome to #Brexit, sir”, dicen. Está prohibido importar productos de origen animal -jamón y queso- desde 1 enero. pic.twitter.com/4GQDDUmKN1 — Imane Rachidi إيمان (@Imanerachidi) January 12, 2021

Altres efectes del Brexit també s'han deixat sentir en altres fronteres. En aquest cas a la dels Països Baixos. També en les últimes hores s'ha fet viral un vídeo a Twitter en què es veu com l'oficial de duanes requisa uns entrepans de pernil dolç a un camioner que hi arriba des del Regne Unit. La raó? Bàsicament, la mateixa que fa que per introduir productes d'origen animal o vegetal a Irlanda del Nord des de la Gran Bretanya s'hagi de fer una declaració d'importació. En aquest cas, la introducció d'aliments des de la Gran Bretanya a la UE, fins i tot per a ús personal, està prohibida sinó s'acompanya de l'oportuna declaració. "Benvingut al Brexit", li diu l'agent de duanes, mentre el camioner es limita a exclamar: "Oh, Déu meu!"

Repercussió política

Però el més impactant des del punt de vista polític per al govern Johnson és la situació a Irlanda del Nord. En aquest sentit, l'Associació de Transportistes de Carretera (RHA, en les sigles en anglès) havia advertit a Downing Street dels problemes de desabastiment, tal com demostra una carta enviada a Michael Gove –equivalent a ministre de la Presidència– que ha revelat l'agència Reuters. La RHA li va comunicar que les fonts de subministrament de primeres matèries també s'han restringit a causa de la burocràcia imposada pel Brexit i la nova situació d'Irlanda del Nord. "El resultat de les noves normes provocarà desabastiment a les prestatgeries dels supermercats i les fàbriques es quedaran sense primeres matèries", deia Richard Burnett, director executiu de la RHA, al ministre.

¿Es tracta d'una situació de veritable emergència? No. Per posar-ho en perspectiva, qualsevol gran supermercat compta amb uns 40.000 productes en estoc. Que hi faltin uns pocs centenars és quantitativament irrellevant. El problema amb el Brexit, especialment a Irlanda del Nord –però no només allà–, és la qüestió simbòlica i totes les mentides que, per arribar-hi, els anti-UE han anat escampant els últims quatre anys. Si la situació no se soluciona, el cost polític pot acabar passant factura, potser no de manera immediata, però sí a llarg termini. Entre altres raons, pel que suposa d'allunyament progressiu d'Irlanda del Nord de la Gran Bretanya i d'acostament també progressiu a la República d'Irlanda.

Més enllà de les imatges que han difós les xarxes, la veritable realitat del Brexit la resumeix el catedràtic Anand Menon, del King's College de Londres, i director del think tank UK in a Changing Europe: "L'acord signat no suposa el manteniment de l' statu quo. Per a les empreses suposa la imposició de nous controls, multitud de formularis que cal omplir. En altres paraules, el comerç entre la Unió Europea i el Regne Unit serà més difícil, més lent i més car. El Brexit tindrà un impacte negatiu a curt i mitjà termini en l'economia britànica".

Els prestatges buits a Irlanda del Nord, encara que s'acabaran omplint, són el testimoni del trencament en un moment concret. Els entrepans requisats als Països Baixos no seran una anècdota, però. Seran el pa nostre de cada dia dels britànics quan vulguin travessar el canal de la Mànega sense voler aturar-se en una àrea de servei.