El primer ministre irlandès es mostra esperançat sobre l'acord del post-Brexit

No hi ha res segur, però sembla que el to de la música ha canviat lleugerament. El Regne Unit i la Unió Europea (UE) haurien identificat un territori comú “per aterrar” i arribar finalment a l'acord comercial del post-Brexit, ha dit aquest dimarts el primer ministre irlandès, Micheál Martin, en un acte al Bloomberg New Economy Forum. L'acord de lliure comerç es podria anunciar dilluns vinent, han informat també fa unes hores fonts de Brussel·les, però matisant que sempre que el Regne Unit accepti comprometre's en les qüestions clau.

L'allunyament, però, es manté en relació amb l’accés a les aigües de pesca, les condicions d’igualtat relatives a les ajudes estatals a les empreses i sobre quin seria l’òrgan que resoldria possibles disputes entre la UE i el Regne Unit.

Les declaracions de Martin han tingut lloc mentre a Brussel·les es du a terme la segona jornada d’una enèsima nova ronda de negociacions. David Frost, el negociador en cap del Regne Unit, havia avançat a Boris Johnson que l'acord es podria aconseguir dimarts vinent, segons informava aquest dimarts la premsa britànica. Però en la reunió del govern que ha tingut lloc aquest matí, el 'premier' ha posat de manifest les dificultats encara existents. Un portaveu de Downing Street ha dit després del consell de ministres: "El Regne Unit està disposat a aconseguir un acord amb la UE, però no a costa dels nostres principis bàsics sobre sobirania i control sobre les nostres lleis, fronteres, diners i pesca. Estem treballant de valent per trobar solucions que respectin plenament la sobirania del Regne Unit, però no és cert que un acord resulti possible, i ara queda molt poc temps".

La pesca, més simbolisme que pes econòmic

La pesca, que representa el 0,04 del PIB del Regne Unit, està tenint una rellevància política molt destacada en tot el procés. La Federació Nacional d'Organitzacions de Pescadors del Regne Unit (NFFO, en les sigles en anglès) ha instat Johnson a no vendre la viabilitat de la indústria a canvi d'un acord.

El cert, però, és que els pescadors anglesos fan molta més pressió que els escocesos. Aquests últims, sobretot els de la costa oest, venen la majoria de les seves captures a la UE. Per tal de beneficiar-se de les millors condicions que tindrà la flota d’Irlanda del Nord en virtut del protocol especial de què gaudirà la província a partir del final del període de transició, el proper 1 de gener, els pescadors escocesos s’hi podrien matricular. D'aquesta manera continuarien amb els mateixos privilegis per a l’exportació que els pescadors irlandesos.

Dilluns, un alt diplomàtic de la UE va predir que la UE trobaria una "solució creativa" per facilitar la ratificació del pacte, si s'hi arribava, i evitar una sortida accidental sense acord l'1 de gener.