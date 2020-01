Bronca partidista per les normes del judici polític a Donald Trump

El refranyer ofereix dues alternatives. Uns s'aferren a la que diu que a la tercera va la vençuda. D'altres, a la que afirma que on n'hi ha dos n'hi ha tres. Sembla difícil que al tercer impeachment de la història contra un president dels Estats Units sigui la vençuda i que, per tant, el món assisteixi a la primera destitució de l'inquilí de la Casa Blanca. És més probable que Donald Trump sigui el tercer, juntament amb Andrew Johnson i Bill Clinton, a quedar absolt. Però fins aquí les semblances, perquè el procés polític contra Trump, que s'ha obert aquesta tarda al Senat nord-americà, serveix tant per jutjar el president com els senadors. Fins i tot en un judici tan partidista com el que va enfrontar Clinton hi va haver matisos bipartidistes que, des de la perspectiva del 2020, semblen d'una altra època.

A l'espera que l'acusació i la defensa exposin els seus arguments entre dimecres i dimarts, l'inici del judici a Donald Trump neix amb el pecat original del cisma entre republicans i demòcrates. Mentre els líders dels dos partits van ser capaços el 1999 de pactar unes normes aprovades amb els vots favorables de tots els senadors, aquest dimarts s'obria una maratoniana matinada de debat sobre les regles que el líder republicà, Mitch McConnell, ha dissenyat al gust de la Casa Blanca.

Per a disgust del president Clinton, el demòcrata Tom Daschle les va pactar el 1999 amb el líder republicà de la cambra alta, Trent Lott. Tots dos pretenien evitar al Senat el que els va semblar un espectacle partidista durant la fase de la investigació de la Cambra de Representants. L'aprovació unànime li va donar al judici una empremta de justícia que sembla impossible per a l'actual.

El 2020, però, el demòcrata Chuck Schumer i el republicà Mitch McConnell (els Daschle i Lott d'avui) no pacten, sinó que s'acusen mútuament. Abans de l'inici de la sessió d'aquest dimarts, Schumer ha qualificat de "vergonya nacional" les normes proposades pel conservador. "Semblen estar dissenyades per i per al president Trump", ha defensat després d'anunciar la presentació de diverses esmenes per arreglar "els defectes" de la resolució de McConnell.

Entre ells, la falta de compromís del conservador per cridar testimonis i sol·licitar documents bloquejats anteriorment per la Casa Blanca durant la fase d'investigació. Per a McConnell, però, les seves normes suposen "finalment una mica de justícia" per al president en aquest procés d' impeachment. Són les mateixes que les que va tenir Bill Clinton, ha defensat, tot i que hi ha diferències i ignora que el 1999 els senadors comptaven amb totes les proves sobre la taula.

En paraules del demòcrata Adam Schiff, president de Comitè d'Intel·ligència de la cambra baixa i un dels integrants de l'equip que exposarà els arguments de l'acusació, l'absència de testimonis "fa impossible que se celebri un judici just", un judici que, amb les regles dissenyades per McConnell, concentrarà l'exposició dels arguments en 24 hores per a cada bàndol, repartides en tres dies.

La Casa Blanca va anunciar dilluns que vuit dels congressistes republicans que amb més fervor van defensar Donald Trump durant la fase anterior s'uniran a l'equip de defensa de Trump, en el qual figuren advocats mediàtics com ara Alan Dershowitz o Kenneth Starr, el fiscal independent que va fer la investigació que va impulsar l' impeachment contra Bill Clinton. En un canvi de papers 21 anys després, els congressistes Zoe Lofgren i Jerry Nadler, que van defensar Clinton, acusaran ara Trump.