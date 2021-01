Springsteen, Bon Jovi, Katy Perry i altres 'celebrities' celebren en 'prime time' la investidura de Biden

¿Us imagineu que la nit de la investidura d'un president de la Generalitat TV3 emetés un programa de 90 minuts, presentat posem per cas per Sergi López, amb actuacions musicals de primer nivell, discursos dels expresidents i del mateix nou president investit, i amb intervencions de les principals celebritats del país? Doncs això mateix és el que els nord-americans van poder veure per la televisió aquest dimecres a la nit, el dia en què Joe Biden va prendre possessió com a president dels Estats Units i Kamala Harris com a vicepresidenta.

L'especial televisiu que es va emetre en horari de màxima audiència, organitzat per la comissió responsable de la cerimònia d'inauguració, va tenir com a presentador Tom Hanks, que intervenia en directe des de la façana del monument a Lincoln de Washington, amb moltes altres actuacions en directe des d'allà, però algunes intervencions gravades.

La producció, digna de Hollywood, va incloure discursos del mateix president Biden i la vicepresidenta Harris i fins i tot comptava amb una càmera instal·lada dins de la Casa Blanca per poder punxar-la en directe i veure com el nou president seguia des d'allà l'emissió del programa. En algun moment va fer un intent de ballar amb la música de Demi Lovato mentre carregava un dels seus nets en braços.

651x366 Moment del programa 'Celebrating America', en directe des de la Casa Blanca la nit de la investidura. / ARA Moment del programa 'Celebrating America', en directe des de la Casa Blanca la nit de la investidura. / ARA

Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake o Katy Perry van ser alguns dels artistes que hi van participar, a més d'intervencions de ciutadans del carrer, entre els quals infermeres i personal mèdic que està lluitant contra el covid-19, i fins i tot una connexió amb els astronautes que són a l'estació espacial internacional.

Amb el títol Celebrating America, el programa es va dedicar més aviat a celebrar que per fi hi havia un altre president a la Casa Blanca. Una imatge recurrent al fons de moltes pantalles era un paisatge en plena albada, un sol sortint que anunciava metafòricament un nou dia (o una nova era) per al país després de quatre anys de Donald Trump.

Fins i tot els expresidents Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton van sortir en l'emissió amb una intervenció gravada conjuntament per reivindicar una "transició pacífica del poder" i defensar la necessitat de retornar la "unitat" al país malgrat els desacords, tal com havia destacat Biden en el seu discurs d'investidura.

Three presidents of the United States of America: one message of unity. #Inauguration2021 pic.twitter.com/Iqgwj9xT5K — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021

A més de l' streaming a internet, l'emissió es va poder seguir dimecres a la nit a través dels canals ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC i l'Smithsonian Channel.