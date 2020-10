Brussel·les i Escòcia tanquen els bars i Berlín en limita l'horari pel covid

Després que el govern francès decretés dimarts el tancament dels bars a París i als tres departaments limítrofs que l’envolten a causa de l’augment de contagis pel coronavirus, altres grans ciutats europees s’han sumat a la mesura amb l’objectiu de frenar l’avanç de la pandèmia. Una mesura similar s’aplicarà a Brussel·les, Berlín, Glasgow i Edimburg.

Brussel·les

Els bars i cafeteries, obligats a tancar un mes

Brussel·les, capital burocràtica de les institucions europees, també ha hagut de posar el fre de mà. Davant un increment "alarmant" dels contagis, que l'ha situat com una de les ciutats europees amb més casos per 100.000 habitants (més de 500), el primer ministre president de la regió de Brussel·les, Rudi Vervoort, ha anunciat aquest dimecres que a partir de dijous i durant un mes tots els bars i cafeteries de la ciutat hauran de tancar, a diferència dels restaurants.

Vervoort ha fet l'anunci després de consensuar la mesura amb els 19 alcaldes de les diferents municipalitats que constitueixen la regió. La nova mesura va acompanyada d'un enduriment d'altres restriccions, com ara que l'esport amateur que es practica en espais tancats no pugui tenir públic i que els llocs de culte tinguin un aforament màxim de 100 persones.

Tot plegat contrasta, però, amb un ús de la mascareta més relaxat que en moltes altres capitals europees. Portar mascareta a tot Bèlgica és només obligatori en espais tancats o carrers concorreguts. Això sí, aquesta mateixa setmana el nou govern belga ha endurit també les mesures de prevenció de contagis reduint a tres les persones de la bombolla social i permetent només reunions de fins a quatre persones tant a restaurants com a domicilis particulars. Fora de Brussel·les, tots els establiments han de tancar a les 23 h.

Escòcia

Clausura de bars i restaurants fins al 25 d’octubre

Nicola Sturgeon ha imposat noves restriccions a la indústria de l’hostaleria i la restauració a Escòcia per intentar combatre l’augment de casos de coronavirus, que aquest dimecres s’han enfilat a 1.054, el nombre més alt registrat fins ara, mentre que el total del Regne Unit ha sigut de 14.162. En una compareixença al Parlament d’Edimburg, la primera ministra escocesa ha insistit que no es tracta d’un altre confinament com el que es va viure a la primavera. Amb tot, s’hi assembla prou, especialment a les cinc àrees de salut que inclouen les dues ciutats més poblades, Glasgow i Edimburg, on tots els pubs, restaurants i bars hauran de tancar permanentment des de divendres a les 18 h i, com a mínim, fins al 25 d’octubre. Durant dues setmanes aquests establiments només estaran autoritzats a vendre menjar per emportar si ja en servien abans.

A la resta del país, aquesta mena de locals d’oci només podran obrir els espais interiors des de les 6 h fins a les 18 h, però sense la possibilitat de vendre-hi alcohol. Sí que ho podran continuar fent a les terrasses, i fins a l’actual hora de tancament, les 22 h.

Una recomanació del govern escocès, que de moment no és una imposició legal, és que la població de les cinc àrees sota més pressió de contagis -el Gran Glasgow i Clyde, Lanarkshire, els Lothians, Ayrshire i Arran-Fort Valley- eviti en tot moment el transport públic i que, en la mesura del possible, treballi des de casa. L’ús de la mascareta a tots els interiors i l’obligatorietat dels comerços de tornar a la norma dels dos metres de distància de seguretat, ja que prèviament se’ls havia permès reduir-la només a un, completen el paquet de noves restriccions.

D’altra banda, a Anglaterra, arran del nombre de contagis, especialment elevat al nord, la Universitat de Manchester, la Universitat Metropolitana de Manchester i la Universitat de Northumbria han suspès les classes presencials i han tornat a les virtuals.

Berlín

Restriccions d'horari per al sector de l'hostaleria

Amb l’objectiu de frenar l’avenç de la pandèmia a la capital alemanya, per primera vegada en 70 anys Berlín imposarà un horari al sector de l’hostaleria. Des d’aquest dissabte, bars i restaurants estaran obligats a tancar a les 23 h i no podran obrir abans de les 6 h. La mesura es pren després de comprovar que bona part dels contagis a la ciutat tenen lloc en trobades familiars o festes privades. Per aquesta raó, les autoritats han decidit també prohibir a la capital les reunions de més de cinc persones en llocs públics, i les trobades privades de més de deu persones.

Els propietaris dels establiments consideren que imposar un horari de tancament serà contraproduent, perquè la gent continuarà la festa a casa. “Beure a casa és més perillós que fer-ho en un bar, perquè aquí almenys nosaltres els recordem que s’han de posar la mascareta”, ha declarat al mitjà local RBB el responsable del bar de l'Hotel Carsten Zoltan.