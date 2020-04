Nou expedient de Brussel·les a Polònia: "El virus no pot matar la democràcia"

Brussel·les continua enviant avisos al govern ultradretà de Polònia per la seva deriva autoritària. Aquest dimecres, la Comissió Europea ha anunciat l'inici d'un nou procés d'infracció per l'última reforma judicial que l'executiu va impulsar a finals del 2019, perquè considera que "hi ha risc clar de control polític del contingut de les decisions judicials". La intenció de la Comissió Europea és "protegir la independència dels jutges a Polònia" i per això li dona dos mesos per respondre a l'avís per escrit que implica l'inici formal d'aquest procés sancionador. "El virus no pot matar la democràcia", ha etzibat amb contundència la comissària de Valors i Transparència, Vera Jourová.



La reforma aprovada pel govern polonès a finals del 2019 va entrar en vigor al febrer i, com explica l'executiu comunitari, incompleix els tractats europeus de diverses maneres. D'una banda, amplia el que es considera "delicte disciplinari" dels jutges i, per tant, augmenta el nombre de casos en què les decisions judicials poden ser considerades un delicte disciplinari. És d'aquesta manera com la Comissió considera que el govern polonès augmenta el control polític del contingut de les decisions judicials. A més, també dona competències exclusives a l'organisme anomenat Cambra de Control Extraordinari del Tribunal Suprem per pronunciar-se sobre qüestions d'independència judicial, cosa que limita la capacitat dels jutges d'acudir al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), per exemple. La nova llei polonesa també demana als jutges que donin certa informació sobre les seves activitats no professionals, cosa que Brussel·les considera "incompatible" amb el dret al respecte a la vida privada i a la protecció de dades personals.