Brussel·les acusa Rússia de llançar 'fake news' del coronavirus per sembrar el "pànic" a la UE

La Unió Europea creu que el Kremlin està utilitzant el coronavirus per desestabilitzar políticament Europa. En un informe del servei de política exterior de la Unió Europea, liderat per l'Alt Representant Josep Borrell, Brussel·les recopila proves que Rússia està al darrere d'una campanya de fake news i teories conspiratives sobre la pandèmia de coronavirus que pretén generar confusió i desestabilitzar la Unió Europea.

Les teories a les quals fa referència Brussel·les són les que consideren el coronavirus un atac biològic llançat per la Xina, els Estats Units o el Regne Unit, que culpen del brot els immigrants o fins i tot el relacionen amb el desplegament de la xarxa de telefonia 5G. A més, també es fa referència a teories que asseguren que el coronavirus és una invenció.

"Aquells que propaguen la desinformació estan jugant amb la vida de la gent. Els usuaris ho han de tenir en compte, però també els proveïdors de notícies i les plataformes que les distribueixen", ha explicat el portaveu del Servei d'Acció Exterior de la UE, Peter Stano. Des que va esclatar la crisi provocada pel coronavirus, Brussel·les ha detectat un increment de notícies falses generades des de fora de la Unió Europea, que assegura que provenen del Kremlin o de mitjans propers. Concretament, la base de dades del Servei d'Acció Exterior ha comptabilitzat 80 casos de desinformació sobre el coronavirus des de finals de gener.

L'anàlisi de la Unió Europea apunta que Rússia ha impulsat una campanya de notícies falses en anglès, espanyol, italià, alemany i francès per confondre i complicar la resposta sobre el coronavirus a la Unió Europea, a més de debilitar el prestigi i desestabilitzar políticament Europa. Brussel·les emmarca aquesta campanya en una estratègia ja detectada del Kremlin per desestabilitzar les societats europees, segons el document al qual ha tingut accés Reuters.

Segons un portaveu del Kremlin citat per la mateixa agència de notícies, les acusacions de la Unió Europea són poc concretes i hi falten exemples: "Estem parlant de nou d'acusacions sense fonament que són el resultat de nou d'una obsessió anti-russa", diu el portaveu. Però el document de la Unió Europea fa referència a exemples provinents de Lituània i Ucraïna i apunta directament, per exemple, a la pàgina web espanyola de RT, una de les fonts d'informació més concorregudes per informar-se sobre el coronavirus, segons les dades d'aquest informe.