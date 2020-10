La ciutat de Brussel·les donarà certificats a les persones sense sostre perquè no se'ls apliqui el toc de queda

Fa una setmana que els ciutadans de Bèlgica estan obligats a buidar els carrers a mitjanit i no poden tornar a posar-hi els peus fins a les cinc de la matinada. És el primer toc de queda nacional instaurat al regne centreuropeu des de la Segona Guerra Mundial. A la capital, a més, encara és més estricte perquè les xifres de contagi del coronavirus són de les pitjors d'Europa. Des de les 22 hores fins les sis del matí, els habitants de Brussel·les han de quedar-se a casa, però a la ciutat de les institucions europees hi ha més de 2.100 persones que no tenen un sostre on quedar-se i per tant dormen al carrer. Per això les autoritats s'han posat d'acord amb les organitzacions socials per repartir un certificat "de no habitatge" a aquelles persones que dormen als carrers de la ciutat quan el toc de queda ho prohibeix.

Per fer-nos una idea de la dimensió del problema, Barcelona té 1,6 milions d'habitants segons les últimes xifres de l'Idescat, i Brussel·les en té 1,2 milions segons l'Institut Brussel·lès d'Estadística i Anàlisis. La fundació Arrels comptabilitza que a la capital catalana hi ha unes 4.500 persones sense sostre, mentre que són unes 2.150 persones les que dormen als carrers de la capital de Bèlgica.



"Com que els refugis estan saturats, moltes persones sense llar es veuen obligades a quedar-se al carrer i no poden respondre a certes mesures com el toc de queda introduït per la crisi sanitària", diu el comunicat de l'ONG Samusocial, que, juntament amb set organitzacions més i els serveis públics de la ciutat, han adoptat aquesta iniciativa. Des d'aquest mateix dilluns, treballadors de camp, equips mòbils i treballadors socials i dels serveis d'emergència hospitalaris repartiran certificats "de no allotjament" a les persones sense llar.

El certificat informa del següent:

Certifiquem que la persona que posseeix aquest certificat no té allotjament fix. Com que els centres d'acollida estan saturats, moltes persones s'arrisquen a no poder complir les obligacions imposades per les mesures sanitàries vigents. Volem agrair a les autoritats municipals i als serveis policials la indulgència i solidaritat.

Segons el portaveu de Samusocial, ja s'han imprès 2.500 certificats i les autoritats policials asseguren que es mantindrà una actitud de "tolerància", segons recull el mitjà digital Brussels Times. Aquest mateix mitjà recorda que les condicions en què viuen les persones sense sostre (falta d'higiene o distanciament social) les fan especialment vulnerables als contagis de coronavirus, cosa que les fa tres vegades més vulnerables al virus, segons un estudi de l'Hospital Saint-Pierre de Brussel·les.

En comparació amb la població general, les persones sense sostre tenen una mortalitat més elevada relacionada amb el coronavirus a causa de factors com ara estar més exposats a altres malalties infeccioses o tenir més incidència de malalties respiratòries. A més, les aglomeracions en refugis o les limitacions d'accés a la higiene faciliten la transmissió, diu l'estudi d'aquest hospital de Brussel·les.