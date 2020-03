Brussel·les evita condemnar les mesures autoritàries d'Hongria en plena pandèmia

El govern de l'ultraconservador Viktor Orbán va aprovar dilluns un paquet legislatiu aprofitant la crisi provocada pel coronavirus que li permetrà governar per decret i que fins i tot inclou penes de presó si considera que es difonen notícies que desinformen. I la Comissió Europea, responsable de vetllar pel compliment dels tractats de la Unió, no es mou. Després de les crítiques i els senyals d'alarma enviades per organitzacions en defensa dels drets fonamentals i també de la premsa, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha emès aquest dimarts un comunicat en què passa de puntetes sobre la situació a Hongria. De fet, ni tan sols menciona el país ni el seu president, Viktor Orbán.

"La Unió Europea està fundada en els valors de la llibertat, la democràcia, el respecte a l'estat de dret i els drets humans. Aquests valors són comuns per a tots nosaltres. Els hem de defensar fins i tot en aquests temps difícils", diu el comunicat de Von der Leyen, en què fa referència a les mesures d'emergència preses per diversos governs europeus durant les últimes setmanes per gestionar la crisi del coronavirus. "És important que les mesures d'emergència no es prenguin en detriment dels nostres principis i valors fonamentals fixats als tractats. La democràcia no pot funcionar sense mitjans lliures i independents", diu també la presidenta de l'executiu, en clara referència a la llei aprovada per Orbán però sense referir-s'hi de manera directa.

Així doncs, Brussel·les no vol condemnar obertament les qüestionades mesures adoptades pel govern hongarès, que ja estava immers en una deriva autoritària i directament enfrontat amb Brussel·les. Tot i això, Viktor Orbán és membre de la mateixa família política (el Partit Popular Europeu) que la presidenta de la Comissió Europea i que 11 dels 27 líders europeus, malgrat que està suspès de veu i vot justament per la seva deriva autoritària. La família conservadora va debatre la seva expulsió, però finalment només se'l va suspendre. De moment, però, Brussel·les pren la mateixa actitud: la inacció. La Comissió Europea s'ha limitat a assegurar que "seguirà estretament en un esperit de cooperació" l'aplicació de les mesures d'emergència per part dels estats membres", però no inicia cap procés sancionador ni condemna les mesures aprovades per Viktor Orbán.