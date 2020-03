Brussel·les calcula que hi ha uns 80.000 europeus fora de la UE pendents de repatriació

La Unió Europea està veient com es tanquen fronteres dins i fora del seu abast amb totes les conseqüències que això comporta en un món globalitzat. Un dels principals maldecaps de Brussel·les é s garantir que es mantingui el flux de mercaderies perquè no hi hagi problemes d'abastiment. Però també hi ha un impacte directe sobre les persones. La Comissió Europea es va oferir des d'un primer moment a cofinançar la repatriació d'europeus quan va esclatar el brot a la Xina, però ara es troba amb la necessitat de repatriar milers d'europeus escampats pel món dins una UE que també es blinda. Brussel·les admet que el càlcul és extremadament complex, però la primera estimació eleva fins a uns 80.000 els ciutadans europeus que estan pendents de ser repatriats.

A més, també hi ha la dificultat afegida d'aquells ciutadans europeus que es troben en altres països de la Unió i que volen tornar al seu. En principi, tots els països garanteixen que els seus ciutadans poden entrar, el problema en aquest cas és logístic. Moltes aerolínies estan cancel·lant vols i també s'han anul·lat viatges de tren d'alta velocitat, per exemple. Per això, la Comissió demana que els ciutadans contactin amb les autoritats dels seus països i es registrin via consular, per exemple, per poder calcular exactament la magnitud dels recursos necessaris per a la repatriació. "La gent ens ha d'ajudar identificant-se als consolats perquè les autoritats estatals puguin tenir una idea dels esforços que calen", ha avisat un portaveu de la Comissió Europea. En funció de les necessitats, es poden activar avions militars per al transport de passatgers des de certes zones, per exemple.



A més, Brussel·les ha publicat una guia per als estats membres de cara als drets dels passatgers europeus que han de ser garantits. En aquest document, admet que hi ha certa incertesa perquè "pot no estar clar durant un temps com serà possible dur a terme la repatriació". Per exemple, "quan un estat suspèn vols, atura trens i cotxes de certes regions o països", diu la Comissió. "El retorn dels diners del bitllet o oferir una nova ruta de tornada en unes altres dates "en funció de la conveniència del passatger" pot ser preferible. Alemanya va anunciar ahir que destinaria 50 milions d'euros a repatriar ciutadans pel coronavirus i Brussel·les també ha activat el mecanisme de Protecció Civil per repatriar europeus que són al Marroc.

De moment, Àustria, Hongria, la República Txeca, Dinamarca, Polònia, Letònia, Lituània, Alemanya, Espanya i Portugal han comunicat la introducció de controls i restriccions a les fronteres, com també ho han fet França i Eslovàquia. També Noruega i Suïssa (dins l'espai Schengen) han aplicat restriccions.