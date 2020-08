Brussel·les demana no tancar fronteres i imposar a canvi quarantenes o proves de detecció del virus

La Comissió Europea ha demanat als estats membres que evitin tancar les seves fronteres dins de l'espai Schengen a causa de la pandèmia i que, a canvi, optin per exigir proves de detecció del coronavirus als viatgers o els obliguin a fer quarantena.

La Comissió ha fet aquesta petició a través d'una carta enviada el 7 d'agost als ambaixadors dels estats membres, i a la qual l'agència Efe ha tingut accés aquest diumenge. "Donada l'experiència al principi de la pandèmia", diu la missiva, la coordinació en aquesta àrea "és crucial per assegurar claredat i predictibilitat" per als ciutadans i empreses. I afegeix: "La situació és ara volàtil, amb alguns estats membres experimentant xifres a la baixa i altres, desafortunadament, registrant un augment de casos. Hem vist que alguns estats membres han decidit mantenir o reintroduir certes restriccions als moviments entre fronteres, a vegades de forma bastant descoordinada".

En aquest sentit, per exemple, Alemanya ha recomanat en els últims dies no viatjar a Espanya –excepte a les illes Canàries–, i Holanda també ha fet aquesta mateixa recomanació per a deu regions europees, entre elles Madrid, París i Brussel·les. En lloc de la prohibició total de viatge, Brussel·les es mostra partidària que es permeti el moviment, encara que després s'obligui el viatger a fer quarantena o sotmetre's a una prova PCR.

La Comissió recorda que cal evitar una segona onada d'accions descoordinades entre els estats membres, tal com va passar al principi de la pandèmia. "Les restriccions a la llibertat de moviment només haurien d’imposar-se en circumstàncies excepcionals, quan estigui clar [...] que són necessàries davant el risc per a la salut pública", insisteix la Comissió, que també sol·licita als governs que estiguin en contacte entre ells abans de posar en marxa qualsevol mesura restrictiva.

Pel que fa a la base científica per justificar aquestes mesures, Brussel·les recomana no fixar-se únicament en el nombre de casos nous en les últimes dues setmanes per cada 100.000 habitants, sinó tenir també en compte l'estratègia de cada país per fer proves de detecció del virus. És a dir, tenir en compte el nombre de proves que es fan i la taxa de positius.