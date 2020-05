Brussel·les presenta una nova llista negra de països amb alt risc de blanqueig sense l'Aràbia Saudita

La Comissió Europea ha cedit a la pressió dels estats de la UE i en particular de l'Aràbia Saudita. Aquest dijous ha presentat una nova llista negra de països amb alt risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme en què no apareix el regne saudita. Al principi de l'any passat, els Vint-i-set van bloquejar l'aprovació d'aquesta llista arran d'una carta del rei Salman pressionant perquè el seu país no hi constés. Com que no es va poder desbloquejar, Brussel·les ha presentat ara una nova llista en què ja no apareix.

Incialment, la llista de la Comissió Europea incloïa 23 jurisdiccions considerades amb més risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, entre les quals hi havia dos estats especialment polèmics, Panamà i l'Aràbia Saudita. Els negocis que diversos països europeus tenen amb aquestes dues jurisdiccions van comportar que fins a tretze estats presentesin objeccions al document, que finalment es va acabar encallant al Consell Europeu amb l'argument oficial que Brussel·les no havia elaborat la llista de manera prou transparent, encara que la Comissió sempre ha defensat el contrari.

La nova llista presentada aquesta setmana esquiva la polèmica i no inclou el règim saudita. Sí que hi apareixen les Bahames, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Jamaica, les illes Maurici, Mongòlia, Myanmar, Nicaragua, Zimbabwe i, també, Panamà. En aquest cas, Espanya era justament un dels països reticents a incloure'l. Aquests països s'afegeixen a l'Afganistan, l'Iraq, el Paquistan, Síria, Trinitat i Tobago, Uganda, Vanuatu i el Iemen.

Cauen de la llista Bòsnia i Hercegovina, Etiòpia, la República de Laos, Sri Lanka i Tunísia, estats on s'han detectat millores. Però els casos polèmics com l'Aràbia Saudita i alguns territoris nord-americans com Puerto Rico, la Samoa Americana i les illes Verges ja no s'hi esmenten, malgrat haver aparegut a la primera llista negra de 23 jurisdiccions. També cal tenir en compte que la llista no té cap capacitat o voluntat de sancionar els estats que hi consten, però sí d'assenyalar-los com un avís i guia per a entitats financeres perquè siguin especialment curoses.