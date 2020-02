Brussel·les es proposa coordinar les mesures de control en ports i aeroports pel coronavirus

Ja fa dies que Brussel·les demana coordinació als seus estats membres davant els brots de coronavirus. Però ara que el Covid-19 ha arribat a Itàlia els temors de la Unió Europea davant la possibilitat que els estats comencin a tancar fronteres de manera unilateral creix. Les autoritats dissuadeixen d'arribar a aquest extrem però s'estan estudiant mesures de control als accessos (com ports i aeroports) per evitar o contenir al màxim el risc de contagi dins de les fronteres comunitàries i, per això, Brussel·les vol ser "proactiva" i mirar de coordinar aquests controls el màxim possible.

Així ho ha explicat aquest dimarts la portaveu de la Comissió Europea, Dana Spinant: "La Comissió intentarà coordinar les mesures entre els estats membres per evitar que hi hagi divergència de polítiques en relació amb els controls als accessos". La mateixa portaveu ha recordat que les normes del marc Schengen permeten que els estats membres prenguin mesures restrictives a les seves fronteres si hi ha risc per a la seguretat pública. Però davant la por que els estats de la Unió comencin a tirar pel dret i a impedir la lliure circulació seguint els seus propis criteris, Brussel·les reitera que cal "proporcionalitat i criteris científics" i per això pren la iniciativa.

Funcionaris en quarantena

Tot plegat està sota l'assessorament de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC), que formen part del Comitè de Seguretat Sanitària de la Unió Europea, que elabora diàriament informes de risc sobre l'evolució del coronavirus. Seguint també aquestes directrius, les institucions europees han pres mesures de prevenció.

D'una banda, l'Eurocambra ha enviat un correu als seus funcionaris i treballadors perquè es quedin a casa si han viatjat recentment (els últims 14 dies) a la Xina, Corea del Sud, Singapur o el nord d'Itàlia, on s'han detectat els principals focus de coronavirus. Al correu, al qual ha pogut tenir accés l'ARA, se'ls demana que es prenguin la temperatura dues vegades al dia i que si al cap de 14 dies no presenten símptomes consultin què fer amb els seus responsables. Els europarlamentaris també rebran instruccions similars al llarg del dia d'avui. El Parlament Europeu té 7.820 treballadors entre Brussel·les, Estrasburg, Luxemburg i altres ubicacions.

Per la banda de la Comissió Europea, també s'ha recomanat als funcionaris que hagin viatjat recentment a les zones de risc que demanin poder fer teletreball i que es mantinguin en quarantena els pròxims 14 dies. Tot i això, els criteris són diferents que els de l'Eurocambra perquè la Comissió inclou a les zones de risc d'Itàlia només 11 municipis del nord, mentre que el Parlament amplia el focus a quatre regions del país.

Una missió des de Brussel·les al nord d'Itàlia

A més, també amb l'objectiu de cridar a la calma i aconseguir coordinació entre estats, la Comissió ha enviat una missió conjunta de l'ECDC i l'OMS a Itàlia per abordar el brot i decidir els pròxims passos. També per ajudar les autoritats del país a determinar l'origen del brot. La comissària de Salut, Stella Kyriakides, es reunirà aquest dimarts mateix amb el ministre de Salut italià, Roberto Speranza. A més, també es reuneixen a Roma els ministres del ram dels països fronterers precisament per coordinar la resposta. Aquest dimecres oferiran una roda de premsa conjunta des de Roma.