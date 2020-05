Brussel·les proposa reobrir fronteres per fases i sense quarantenes

"Tenim moltes preguntes sobre quan podrem viatjar aquest estiu, però l'únic que sabem és el com". Així reconeixia la comissària de Transport, Adina Valean, que Brussel·les tampoc té certeses de cara a aquesta temporada d'estiu i de cara a la possibilitat de recuperar el lliure moviment dins la Unió Europea. La gran majoria d'estats europeus han tancat fronteres per la pandèmia del coronavirus i han deixat sense efecte l'espai Schengen. Ara que s'acosta la temporada d'estiu molts comencen a buscar la manera de reobrir i la Comissió Europea, que pot fer poc més que recomanar, ha emès una guia perquè es coordinin al màxim, s'evitin discriminacions i s'aposti per mesures menys restrictives.

Es tracta d'un enfocament que busca començar com més aviat millor a recuperar la mobilitat dins Unió Europea en tres fases. La primera correspon a l'actualitat, quan encara hi ha grans restriccions i només es permeten els viatges considerats "essencials" (transportistes, diplomàtics, personal sanitari, temporers...). Per passar a la segona fase es recomana tenir en compte primer una situació epidemiològica estable, amb capacitat de fer testos de manera massiva, de seguir el virus a temps real i tenir capacitat al sistema sanitari. Un cop tot això estigui garantit, es podria passar a una segona fase en què es permetria moviment entre regions en una situació similar, prioritzant els viatgers que es mouen per raons personals i professionals ("Tots volem veure els nostres éssers estimats aquest estiu", han dit tant la comissària de Salut, Stella Kyriakides, com la de Competència, Margrethe Vestager) i després també turístiques.

S'establirien d'aquesta manera "corredors" entre zones amb situacions epidemiològiques similars considerades "segures", que poden ser tant països sencers com regions. Aquesta és una qüestió especialment espinosa perquè mentre la Comissió insisteix que no es pot discriminar en funció del passaport, el moviment entre zones tindrà limitacions. "Una vegada s'obre una frontera, s'obre a tots els ciutadans de la UE no en funció del seu passaport", ha dit la comissària d'Interior, Ylva Johansson. Tot i això, com sempre, és competència dels estats membres que ja estan treballant en acords bilaterals. La qüestió és, però, que sí que hi haurà limitacions en funció del lloc de residència.

L'última fase correspon al restabliment de l'espai Schengen sense restriccions. En cap cas, però, es fixen dates, sinó criteris, i es posa èmfasi en el fet que sempre s'ha d'estar preparat per retrocedir si la situació ho requereix.

Controls sanitaris i aplis en comptes de quarantenes

Per avaluar el progrés entre aquestes fases, la Comissió Europea reitera que no hi ha evidència científica que provi que els controls fronterers frenen l'expansió del virus i tampoc l'obligació de posar en quarantena tots els viatgers com acaba d'aprovar Espanya. En canvi, s'aposta per aplicar, per exemple, controls de temperatura a certs accessos o zones que assegura que són més senzills i eficaços a nivell de control de la pandèmia. També es fa referència a l'ús d'aplicacions de mòbil per traçar el virus, tot i que ara per ara no hi ha una proposta centralitzada a nivell europeu sinó que és cada estat qui està duent a terme les seves proves. Defensa, però, que han de ser voluntàries i anònimes i que tinguin sistemes operatius que funcionin en diversos estats.

El moviment de persones a l'estiu va lligat a diferents sectors, com el del transport o el de l'allotjament. En aquests àmbits, Brussel·les emet recomanacions per a tots els sistemes de transport en què aconsella intensificar mesures per garantir el distanciament social, però no recomana deixar seients buits en el cas dels avions per exemple, sinó que parla d'usar mascaretes i altres materials protectors. El lobi de les aerolínies va pressionar assegurant que reduir els passatgers per avió convertia el seu negoci en inviable. En el cas del tren, per exemple, recomana augmentar freqüències per reduir densitat.

Per a hotels i apartaments, per exemple, també demana promoure el distanciament social, evitar els espais comuns o posar-los a disposició dels clients "per torns" , limitar capacitats i aforaments i ajornar esdeveniments massius. També recomana formar el personal turístic per saber com actuar en cas d'infeccions o com fer seguir el control d'higiene.