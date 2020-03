Brussel·les diu ara que la violència a la frontera grega s'ha d'investigar

Els primers 100 dies d'Ursula von der Leyen com a presidenta de la Comissió Europea han estat més complexos del que esperava. La presidenta de l'executiu ha rebaixat finalment el to respecte a la setmana passada, quan va alinear-se absolutament amb Grècia i en va avalar la mà dura evitant condemnar la violència contra persones migrants i refugiades o la suspensió del dret d'asil. Aquest dilluns, Von der Leyen ha evitat fer declaracions en la mateixa línia i ha admès que "l'ús excessiu de la violència és inadmissible", i fins i tot ha assegurat que qualsevol denúncia de violència ha de ser investigada. La setmana passada, la Comissió va justificar les actuacions a Grècia amb el pretext que es tracta d'una situació excepcional.

Von der Leyen ha fet aquestes declaracions hores abans de la reunió que té prevista amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, que ha viatjat aquest dilluns a Brussel·les per trobar-se també amb el president del Consell Europeu, Charles Michel. També es reunirà amb el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Erdogan va acabar complint l'amenaça i va obrir les fronteres a milers de persones migrants i refugiades, que han topat amb la repressió de les autoritats gregues. Cal recordar que la UE va donar les claus de la caixa dels trons a Erdogan quan el 2016 va pactar un acord migratori segons el qual Turquia evita que aquestes persones arribin a les fronteres europees a canvi de 6.000 milions d'euros. Ara Turquia reclama més diners i suport en la guerra de Síria.

La setmana passada els ministres d'Exteriors de la Unió ja van aplanar el terreny per a aquesta reunió en una trobada extraordinària on no van acordar pagar més diners a Turquia, però sí accelerar els compromisos adquirits fins ara i sense tancar la porta a discutir fons addicionals una vegada Turquia torni a complir l'acord. És en aquest context de pressió des d'Ankara que cal entendre la visita d'aquest dilluns d'Erdogan a Brussel·les. Von der Leyen ha repetit per activa i per passiva que la UE no ha fet cap oferta de més diners i ha evitat revelar quines són exactament les demandes del president turc. "Això és només el principi d'un nou començament del diàleg", ha explicat Von der Leyen.

Sobre el motiu pel qual la UE ha decidit posar per davant la "protecció" de les fronteres que el compliment dels drets fonamentals, Von der Leyen ha evitat mullar-se, però sí que ha repetit en primer lloc que "les fronteres s'han de protegir" i, després, que els "drets fonamentals s'han de respectar". Segons l'exministra de defensa alemanya, "totes dues coses han d'anar plegades". Sobre la possibilitat de demanar asil, la presidenta de l'executiu ha reiterat que "és un dret fonamental que s'ha de respectar", malgrat que en cap moment s'ha demanat a Grècia que retiri la mesura anunciada de suspendre el dret d'asil durant un mes. De fet, la setmana passada la Comissió Europea va justificar la mesura i va assegurar que la legislació europea "permet excepcionalitats" en aquest sentit. Von der Leyen sí que ha explicat, però, que estats com Portugal, Finlàndia, Luxemburg, França i Alemanya s'han ofert per acollir persones menors no acompanyades que estiguin atrapades a la frontera entre Turquia i la Unió. De fet, Alemanya ha anunciat aquest dilluns que n'acolliria entre 1.000 i 1.500. La Comissió, però, no ha volgut concretar xifres i ha explicat que seria cada estat qui anunciï quantes persones menors no acompanyades està disposat a acollir.

Tot seguit, l'alt representant de la UE, Josep Borrell, que es va reunir la setmana passada amb Erdogan, ha explicat que les seves expectatives sobre la reunió d'aquesta tarda passen perquè "hi hagi un acord perquè les persones no creguin que la frontera europea està oberta i que no intentin entrar-hi exercint una pressió massiva". Alhora, però, Borrell ha reconegut que això "no serà una solució per a ningú, ni per a ells ni per a les relacions amb Turquia". L'alt representant considera que cal buscar una resposta estructural i permanent davant "un gran problema" pel qual Turquia i Europea han de cooperar.