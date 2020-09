Brussel·les reclama a Espanya la renovació urgent del poder judicial

La Comissió Europea publica aquest dimecres el seu primer informe sobre l'estat de dret dins la Unió, en què examina per primera vegada el sistema judicial, la corrupció i la llibertat de premsa en tots els estats membres. En el cas d'Espanya, el text esmenta com un dels principals desafiaments l'ajornament de la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i també els ajornaments dels processos judicials. El text també es fa ressò de les crítiques i la discussió sobre "la independència del ministeri fiscal, tenint en compte que el fiscal general és nomenat per l'executiu i que les comunicacions entre totes dues parts no s'han de fer públiques.

L'esborrany de l'informe, al qual ha tingut accés Europa Press, no inclou una valoració o qualificació general de l'estat de dret a Espanya, sinó que es limita a plantejar observacions sobre el funcionament del sistema judicial, la legislació i les pràctiques anticorrupció i el pluralisme mediàtic, en molts casos recollides ja en informes anteriors del Consell d'Europa, que és una institució aliena a la UE. En el seu moment, Brussel·les es va negar a deixar en mans d'experts independents l'avaluació sobre l'estat de dret, tal com havien reclamat alguns grups polítics a l'Eurocambra.

L'examen inclou també un capítol dedicat a possibles vulneracions de drets de les mesures d'emergència pel covid-19, però no en fa valoracions en el cas espanyol. Brussel·les no valora la declaració de l'estat d'alarma, sinó que constata que el Congrés de Diputats va autoritzar-ne sis pròrrogues i que el Tribunal Constitucional pot controlar si l'executiu s'excedeix en la seva definició d'emergència i en les mesures adoptades.

Aquests informes són una idea que el belga Didier Reynders, avui comissari de Justícia europeu, va començar a llançar el 2016, quan el govern polonès va començar a fer reformes controvertides i també en un moment en què arribaven a Brussel·les ressons del secessionisme català. L'esborrany consultat no fa cap al·lusió a Catalunya. Quan Brussel·les adopti els informes aquest dimecres, l'atenció estarà posada sobretot a Polònia i Hongria.

En el cas d'Espanya, es tracta d'un informe d'onze pàgines, basat en documentació de més d'un centenar i basat en visites virtuals a 15 institucions espanyoles, des de ministeris fins al Defensor del Poble, segons fonts coneixedores del seu procés d'elaboració. D'aquest document n'ha informat la ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laia, al consell de ministres d'aquest dimarts, segons consta en la referència publicada de la reunió.

L'informe constata que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) està pendent de renovació i que el seu president, Carlos Lesmes, ha alertat que aquesta "anomalia institucional" pot desacreditar l'òrgan. En aquest punt, l'informe de la Comissió es remet al Consell d'Europa, que ha deixat clar que aquests fets confirmen la importància d'assegurar que el Consell no es percebi com a vulnerable a la politització.

En segon lloc, assenyala que la relació entre el fiscal general i el govern espanyol és "objecte de debat" i de crítiques, perquè és l'executiu qui nomena el fiscal i, encara que no pot cessar-lo, el seu mandat acaba amb el de l'executiu i això "pot afectar la percepció d'independència". El text incideix que els processos judicials són cada vegada més llargs, més de 600 dies en el cas del Tribunal Suprem. Recull també les preocupacions per l'impacte de l'estat d'alarma en les demores i els endarreriments però afegeix que s'han pres mesures.

Polònia i Hongria en el punt de mira

Com recull l'ACN, és el primer cop que la Comissió Europea elabora un informe sobre l'estat de dret, però no és la primera vegada que es pronuncia sobre aquesta qüestió. El 2017 va demanar iniciar un procediment sancionador contra Polònia considerant que la reforma judicial impulsada pel govern ultraconservador atemptava contra la independència judicial.

Hongria també està en el punt de mira després que l'Eurocambra reclamés l'activació de l'article 7 dels tractats per suspendre el dret a vot a la UE al govern de Viktor Orbán pels dubtes sobre la independència judicial, la llibertat d'expressió i la situació de les minories. Resta en mans dels governs europeus decidir si imposen algun càstig a Hongria i Polònia, que, per ara, no han patit cap represàlia, més enllà de barallar-se als tribunals amb la Comissió Europea.

Pròxims passos

Un cop feta la presentació oficial de l'informe, l'eurocomissari de Justícia, Didier Reynders, l'exposarà dijous al Parlament Europeu, on els eurodiputats podran qüestionar l'anàlisi de l'executiu europeu. Per ara, no està previst que l'informe tingui conseqüències pràctiques si es detecta una vulneració de l'estat de dret. Tanmateix, la CE aposta per poder tallar fons europeus als estats que suspenguin l'avaluació. Els governs europeus estan negociant si incloure aquesta condicionalitat en el macropressupost europeu, malgrat que en l'acord polític inicial sobre el fons de recuperació es va descartar per la pressió precisament de Polònia i Hongria.