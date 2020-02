Brussel·les crida a la calma i recorda als estats que l'OMS encara no recomana les restriccions de viatges

Cautela i prudència per l'epidèmia del coronavirus, però, sobretot, calma. Aquest és el missatge que ha enviat aquest dilluns la Comissió Europea en una roda de premsa després del brot de coronavirus que ja ha deixat quatre morts a Itàlia. Tant la comissària de Salut, Stella Kyriakides, com el comissari de Gestió de Risc, Janez Lenarcic, han recordat que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) no ha recomanat impulsar restriccions de viatges ni de comerç i reclamen coordinació dins la Unió Europea abans de prendre qualsevol decisió. Totes dues veus han reiterat que calen una "anàlisi creïble dels riscos" des d'un punt de vista científic i proporcionalitat abans de prendre mesures.

"És important que els estats membres respectin els consells de l'OMS i el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, però totes les decisions sobre restriccions de viatges seran sempre competència dels estats membres. Des de la Comissió els hem demanat que es coordinin i comparteixin tota la informació que tenen", ha dit Kyriakides. Cal recordar que les normes del marc Schengen permeten aplicar restriccions puntuals i controls en les fronteres quan es donen motius de seguretat pública, un mecanisme que ha permès fer servir la crisi migratòria del 2015 com a pretext per tancar o restringir l'accés a les fronteres europees. Fins ara, però, no s'havia fet servir per a casos com el d'una epidèmia.

A més, la Comissió també ha anunciat 232 milions d'euros de finançament per donar suport a l'Organització Mundial de la Salut per preparar la resposta global i impulsar la preparació d'emergència a nivell sanitari. D'aquests 232 milions, 15 aniran a l'Àfrica per ajudar en la diagnosi, i 100 milions es destinaran a la recerca farmacèutica per buscar la vacuna que aturi el Covid-19 i per a projectes destinats a la prevenció i la contenció del brot. Per últim, tres milions aniran directament al sistema de protecció civil per a la repatriació de ciutadans europeus des de la zona de Wuhan. A més, els comissaris europeus han elogiat la resposta donada per les autoritats italianes en la gestió del brot d'aquest cap de setmana i han reiterat que hi estan en contacte permanent.

Brussel·les també ha anunciat una missió especial de l'ECDC a Itàlia per analitzar la situació sobre el terreny i poder assessorar si considera que calen mesures addicionals. Ahir el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties ja va informar a través d'un comunicat que veu "essencials" les mesures extraordinàries al nord d'Itàlia per "limitar" el brot de coronavirus, i ha avisat que potser s'haurien de "replicar" en altres zones els pròxims dies. L'ECDC recorda que a Itàlia, on han mort quatre persones i hi ha més de 130 infectats, s'ha ordenat el confinament a les zones més afectades i s'ha suspès l'escola. "Estem monitoritzant la situació de prop", va assegurar, reiterant que estan en contacte amb les autoritats italianes per donar-los l'assistència necessària. L'ECDC, però, admet que la situació "evoluciona ràpidament" i que "es preveuen més casos a Itàlia i possiblement a la UE els pròxims dies".