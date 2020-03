Brussel·les posa en marxa una reserva d'emergència de material mèdic

Un dels principals problemes que està generant la crisi sanitària provocada per la pandèmia de coronavirus és l'escassetat de material mèdic i de protecció. Brussel·les ja fa setmanes que analitza els estocs dels diferents països i que va decidir estimular-ne la producció amb licitacions públiques de material. Però la situació es complica sobretot en països com Itàlia i Espanya i, per això, la Comissió Europea ha anunciat la creació d'una reserva estratègica de material mèdic com respiradors i mascaretes de protecció per ajudar els països de la UE a afrontar problemes d'escassetat. Espanya i Itàlia són justament dos dels països que ja han demanat ajuda a Brussel·les en aquest sentit.

L'estoc inclourà material per a cures mèdiques intensives, com respiradors, equips de protecció individual com mascaretes reutilitzables, vacunes i mitjans terapèutics i subministraments de laboratori. Però cal posar-lo en marxa. Com explica la Comissió Europea, la reserva estarà constituïda en un o dos estats membres i l'estat que l'aculli serà el responsable d'adquirir els equipaments.

El pressupost inicial és de 50 milions d'euros, dels quals 40 milions han de ser aprovats per les autoritats. Qui pagarà un 90% del finançament de la reserva serà la Comissió Europea i l'altre 10% l'assumirà l'estat membre en qüestió. El Centre de Coordinació de Resposta a Emergències coordinarà la distribució dels productes arreu d'Europa.

Amb quins criteris es repartiran? Doncs com ha explicat el comissari de Gestió de Crisi, Janez Lenarcic, encara està per acabar de concloure l'esquema de distribució, però es farà en funció d'una anàlisi de les necessitats de cada estat membre i també de les peticions directes de cada estat. Lenarcic ha aclarit que, de moment, Espanya i Itàlia són els dos països que ho han demanat i també són els més afectats.

"La reserva té per objectiu obtenir ràpidament els subministraments necessaris per lluitar contra el coronavirus. Es farà servir per ajudar els estats membres que s'enfronten a escassetat d'equipaments necessaris. El nostre pla és avançar sense demora", ha sentenciat Lenarcic. La creació d'aquesta reserva està en marxa. La mesura es convertirà en una iniciativa legislativa aquest divendres mateix i l'estat que vulgui acollir l'estoc haurà de sol·licitar-ho directament a la Comissió Europea i assumir-ne el 10% del cost.

El nivell de preparació dels estats membres de la Unió Europea per afrontar aquesta crisi sanitària és divers i la reintroducció de restriccions a les fronteres preocupa Brussel·les perquè pot provocar problemes d'abastiment. Per això, els ministres de Transport de la UE van acordar intentar garantir carrils ràpids de circulació a les fronteres per a material sanitari, però també recursos bàsics com menjar. A més, la Comissió Europea s'ha esforçat per garantir que hi ha solidaritat entre els Vint-i-set després que països com França o Alemanya decidissin deixar d'exportar material sanitari.

Davant la por de la fragmentació europea, Brussel·les ha optat per reforçar les fronteres exteriors i, a més, restringir l'exportació de productes sanitaris europeus fora de la UE. El dia que va fer aquest anunci Alemanya i França van decidir aixecar la restricció. Segons les dades que publica el New York Times, Alemanya és el país més ben equipat amb més nombre de llits (28.000), però també amb 25.000 respiradors i 10.000 per arribar. França només té uns 5.000 respiradors disponibles. Alemanya s'hauria abstingut en la decisió de crear aquest mecanisme, però segons la Comissió Europea el país que encapçala Angela Merkel està compromès a participar-hi de manera activa.

"Les restriccions d'exportació dins la UE malmeten la solidaritat entre estats membres i per això hem estat intentant evitar-ho", ha dit Lenarcic. Tot i això, ha admès que hi ha "escassetat general" d'aquests recursos no només a Europa sinó arreu del món. Cal recordar que, per exemple, la Xina està enviant material a la Unió Europea (també a Espanya). Per ara, però, la Comissió no té cap estimació general de la quantitat de material que és necessària.