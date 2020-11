Brussel·les signarà dimarts la compra anticipada de 405 milions de dosis de la vacuna de CureVac

Brussel·les signarà dimarts el cinquè contracte per garantir que la Unió Europea no es queda sense dosis de la vacuna del coronavirus. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat que rubricarà dimarts la compra anticipada de fins a 405 milions de dosis de la vacuna de la farmacèutica alemanya CureVac. Se suma així als quatre contractes que ja ha signat amb Pfizer-BionTech, Johnson&Johnson, AstraZeneca i Sanofi. En total són 1.805 milions de dosis les que Brussel·les té emparaulades amb diverses farmacèutiques per no quedar fora de la cursa global per adquirir la vacuna.

We continue to work to secure safe & effective vaccines to end the pandemic.



I am glad to announce a new agreement to buy up to 405 million doses of a vaccine produced by the European company @CureVacRNA https://t.co/H1gFQH7FAX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 16, 2020

"Continuem treballant per aconseguir una vacuna efectiva i segura per acabar amb la pandèmia", ha dit Von der Leyen a través d'un comunicat en vídeo. En aquests contractes, Brussel·les assegura que si la vacuna es demostra efectiva, serà repartida a tots els estats membres per assegurar que arriba a tothom de manera igualitària. De moment, però, la Comissió es nega a fer públics els contractes per motius de confidencialitat.

"No sabem ara mateix quina vacuna serà segura i efectiva. L'EMA només les autoritzarà després d'una anàlisi sòlida i per això necessitem un ampli catàleg de vacunes basades en diferents estratègies", ha aclarit la presidenta de la Comissió.

Un sisè contracte amb Moderna

A més, la presidenta de la Comissió Europea ha recordat que està en converses amb Moderna, la farmacèutica nord-americana que ha anunciat aquest dilluns que la seva vacuna té un 95% d'efectivitat. Justament també aquest dilluns l'Agència Europea del Medicament (EMA) ha iniciat els estudis dels resultats dels assajos de laboratori de la vacuna de Moderna. Von der Leyen s'ha mostrat esperançada en tancar "aviat" un contracte similar amb aquesta companyia. L'EMA va començar fa diverses setmanes l'anàlisi dels resultats de les d'Astra-Zeneca i la de Pfizer-BioNtech.