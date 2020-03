Brussel·les crida a la solidaritat entre països en la gestió de material com les mascaretes

El coronavirus s'està erigint com un nou repte per a la solidaritat i la coordinació de la Unió Europea. Malgrat les constants reunions de representats dels vint-i-set membres de la UE i les institucions europees, cada país està prenent les seves pròpies mesures per fer front a l'epidèmia de la Covid-19, i estats com França i Alemanya ja han anunciat que restringiran les exportacions de material preventiu, com ara les mascaretes, davant la possible escassetat. Els ministres de Sanitat europeus s'han reunit de manera extraordinària aquest divendres i han acordat fer una crida a la "solidaritat" entre països per garantir que no hi haurà escassetat d'aquesta manera de material en cap país de la Unió.

"Les restriccions són possibles, segons el Tractat, es poden introduir de manera temporal en certes condicions. Tot i això, la Comissió Europea creu que aquestes mesures s'han de prendre de manera que assegurin que hi haurà material disponible per a tots les ciutadans de la Unió amb igualtat de condicions", ha explicat el comissari de Gestió de Crisis, Janez Lenarcic, després de reunir-se amb els vint-i-set ministres de la cartera de Sanitat. De fet, ha argumentat que algunes d'aquestes restriccions poden servir per "evitar que es disparin els preus" i per garantir després que el material estarà disponible quan sigui necessari.

La UE crida a la calma davant el coronavirus: "Tot està sota control"

En la mateixa línia s'ha pronunciat la comissària de Salut, Stella Kyriakides, que ha recordat que els estats de la UE han acordat que la Comissió controli l'estoc disponible de material de cada estat membre per tal d'assegurar que sempre n'hi haurà de disponible. A més, s'ha anunciat la convocatòria d'una contractació pública a la qual esperen que al llarg de la setmana que ve es presentin diversos estats membres per fer front justament a una possible escassetat de recursos. En aquest sentit, el ministre espanyol del ram, Salvador Illa, ha garantit a l'arribada de la reunió que Espanya "disposa de tots els recursos" per fer front al brot i protegir el personal sanitari.

Sobre les diverses mesures preses pels estats membres, la Comissió admet que és competència de cada país decidir quines polítiques adopta en aquest àmbit, però reitera que no dubtarà en emetre recomanacions concretes si ho considera necessari. "No podem esperar que tots els estats prenguin les mateixes mesures perquè no tots estan en la mateixa situació", ha explicat Lenarcic. Per això, de moment la voluntat (i capacitat) de Brussel·les és la de garantir que la informació flueix entre els estats membres i posar en comú les mesures i propostes que pren cadascun d'ells. Segons l'última actualització del recompte del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties a la Unió Europea, hi ha un total de 5.544 casos detectats i han mort 159 persones.

S'anul·la la reunió d'ambaixadors pel coronavirus

I justament mentre estaven reunits els ministres de Sanitat europeus a les dependències del Consell Europeu, la reunió de representants permanents (ambaixadors) dels estats de la UE que s'havia de celebrar aquest matí s'ha hagut d'anul·lar després que la representat de Croàcia hagi comunicat que havia estat en contacte amb un funcionari del consell que havia estat contagiat. L'ambaixadora croata s'ha posat en quarantena per evitar altres contagis i s'ha activat el protocol per a la resta de treballadors. És el tercer cas detectat al Consell Europeu. En el conjunt de les institucions europees el coronavirus també ha suposat un fort impacte per als centenars de persones que depenen del Parlament Europeu, que la setmana que ve celebrarà la seva sessió plenària a Brussel·les en comptes d'Estrasburg i que ja restringeix la seva activitat parlamentària des de l'última setmana.