Burocràcia del Brexit: 101 anys i cal que els seus pares en confirmin la identitat

La burocràcia no s'entén de romanços. I la burocràcia electrònica, la que es pateix no pas en una finestreta mal ventilada, sinó a través d'una asèptica aplicació de telèfon mòbil, encara menys. Això és el que ha pogut experimentar el ciutadà italià Giovanni Palmiero, de 101 anys, resident a Londres des del 1966, quan ha començat els tràmits per demanar l'estatus d'establert i, d'aquesta manera, poder continuar vivint legalment al Regne Unit un cop s'ha completat el Brexit, el 31 de gener.

Giovanni Palmiero, originari de Decorata, a la província de Benevento, a menys de dues hores en cotxe de Nàpols, és un dels gairebé 3,5 milions d’europeus comunitaris als quals el Brexit ha deixat gairebé a la intempèrie. Poc més de 2,4 milions ja han obtingut la condició d'establert i, en principi, podran quedar-se al Regne Unit tota la vida, si així ho desitgen. El certificat l'han obtingut a través d'una aplicació de mòbil. Completar el tràmit, i aconseguir una certa tranquil·litat, és el que va voler fer Palmiero la setmana passada. Però aquest xef, o cuiner, ja merescudament jubilat, no ha pogut de moment aconseguir la residència indefinida per un error del programa electrònic que s'ha fet evident després que Palmiero fes la seva sol·licitud. El problema és que és massa gran.

L'aplicació dissenyada per l’Oficina Britànica d’Immigració processa només els dos últims dígits de la data de naixement que figura en els passaports. Així, el 1919, any en què Palmiero va veure la llum a la seva Itàlia natal, s'ha convertit en 19, fet pel qual la intel·ligència artificial al darrere del tràmit entén que, en realitat, l'home va néixer el 2019, cent anys més tard de la data real. I, òbviament, Giovanni Palmiero és o ha sigut durant uns dies, a ulls de les autoritats del Regne Unit, un nounat que necessitava la presència i les dades dels seus pares perquè la sol·licitud es pogués completar.

Casat amb la Lucia, de 92 anys, la parella té quatre fills, vuit nets i onze besnéts. Fins als 94 anys Palmiero va treballar venent fish and chips, el popular fast food de les illes. En declaracions al diari italià La Repubblica, un dels fills, l'Assuntino, ho considera més una anècdota que no pas un veritable entrebanc. Si bé el ministeri de l'Interior ha acceptat la recollida de dades manual de la família, Giovanni Palmiero encara no ha aconseguit la resolució definitiva que li permetrà quedar-se la resta de la seva vida a la seva casa d'Islington, el mateix barri del nord de Londres del qual és parlamentari l'encara líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn.