El COI es dona fins a finals de maig per decidir sobre els Jocs Olímpics de Tòquio

La ràpida expansió del coronavirus també fa trontollar un dels esdeveniments esportius més importants del món: els Jocs Olímpics. El Comitè Olímpic Internacional (COI) reconeix que si no està sota control haurà de "cancel·lar" la prova i es dona de marge fins al maig per decidir en un sentit o en un altre.

"És una decisió molt molt molt important i no la podem prendre fins que tinguem dades fiables en les quals basar-nos", ha explicat Dick Pound en una entrevista a AP. El membre més antic del COI ha esquivat fer alarmisme i ha dit que, almenys de moment, per tota la informació de què disposen "no és necessària la cancel·lació o l'ajornament dels Jocs": "No es posposa un esdeveniment de la dimensió d'uns Jocs d'aquesta manera, però no podem dir què farem d'aquí uns mesos".

Ara bé, qualifica el coronavirus com "la nova guerra a què cal enfrontar-se" i admet que, si finalment se celebren els Jocs, seria amb unes condicions de seguretat extremes. "Han de començar a passar moltes coses. Has d'augmentar la seguretat, el menjar, la Vila Olímpica, els hotels, els mitjans de comunicació que ja estan començant a instal·lar els estudis..." En aquest sentit, Poud descartava la possibilitat de "mudar-se a una altra ciutat" i també considerava "poc probable" que, si els Jocs no es poguessin fer aquest estiu, s'ajornessin per més endavant.

Pendents del coronavirus des del febrer

A principis de febrer el comitè organitzador de Tòquio 2020 va crear un grup de treball, precisament, per prevenir l’esdeveniment del coronavirus. Aquesta taula, formada per responsables de Tòquio 2020 i del govern del Japó, i pels representants municipals de la ciutat de Tòquio, està en consultes permanents amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i amb el Comitè Olímpic Internacional (COI), segons va explicar en el seu dia Toshiro Muto, el màxim responsable de la candidatura olímpica.

D'altra banda, Alejandro Blanco, el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), deia que s'estava seguint amb "gran preocupació" la propagació del virus, tot i que també enviava un missatge de tranquil·litat: "Si anem als Jocs serà perquè hi ha un 100% de seguretat que el coronavirus està controlat" i, per tant, "si el COI veu que hi ha perill prendrà les mesures oportunes". En aquest punt, recordava que el 2016, abans dels Jocs de Rio, també hi havia risc amb el virus del Zika i que es va fer "un seguiment abans, durant i sis mesos després dels Jocs a través d'un institut d'investigació".

Mentrestant, des del COI insisteixen en mantenir l'agenda prevista i animen els atletes olímpics i paralímpics a "seguir preparant-se" per a la cita d'aquest estiu, que reunirà 11.000 esportistes als Jocs Olímpics (del 24 de juliol al 9 d'agost) i 4.400 als Paralímpics (del 25 d'agost al 6 de setembre). Fins ara només s'han suspès tres edicions dels Jocs (Berlín 1916, Hèlsinki 1940 i Londres 1944), per les guerres mundials.